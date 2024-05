Dragon Ball nos agita com este revelador cosplay da Milk que deixaria Goku babando

Milk (ou Chi-Chi, sendo esse o seu nome original) ocupa um lugar especial no coração de cada fã da saga Dragon Ball. Não importa qual seja a era do anime ou manga de nossa preferência, ela sempre foi um personagem de relevância emocional para grande parte do elenco central. Começando pelo próprio Goku, seu marido, ou Gohan, seu filho, a quem desde criança tem criado com grande dedicação diante de um pai às vezes muito ausente, às vezes muito morto.

Não faz muito tempo, compartilhamos nossa lista com o top 5 de tributos cosplay em homenagem a Bulma, talvez a personagem feminina mais popular de toda a franquia. Mas Milk também seria uma candidata perfeita para ocupar a segunda posição no ranking das mais admiradas.

Milk Dragon Ball

Infelizmente, para ser honestos. A esposa de Goku geralmente não ocupa um lugar tão proeminente na comunidade de cosplay, especialmente nos dias de hoje. Na verdade, é relativamente baixo o número de sessões em sua homenagem que podem ser encontradas na web.

Ainda assim, podemos afirmar que sempre que um cosplay desta dama aparece, acaba tendo um impacto relativo devido ao seu peso e relevância para a comunidade geral de fãs.

Hoje compartilhamos uma sessão inquietante, inspirada neste personagem, sempre distinto por um toque sóbrio e quase inocente.

Mas com apenas algumas alterações, pode se tornar uma dama provocante e muito inquietante.

Este é o cosplay mais sexy que você verá de Milk

Existe no Instagram uma artista de cosplay chamativa, conhecida pelo nome de peachieee.keen, esta modelo se autodenomina como a Turkish Chi-Chi, ou a Chi-Chi da Turquia, em referência direta ao lendário personagem de Dragon Ball.

Na sua conta na rede social de fotos e vídeos, ele tem uma comunidade de quase 26 mil seguidores, com apenas 32 publicações. É um daqueles casos em que a curadoria é intensa. Publicando múltiplos retratos que são posteriormente arquivados para deixar visível apenas uma seleção curta.

Felizmente, este tributo cosplay em homenagem a Milk está atualmente disponível para ser admirado em todo o seu esplendor.

No catálogo desta mulher, há uma fixação permanente em compartilhar cosplays em homenagem à saga Dragon Ball Z, mas também encontramos uma ampla galeria de retratos em roupas esportivas e lingerie.

Essa situação fará com que alguns puristas questionem se ela é ou não uma artista absoluta do cosplay ou uma modelo. Mas suas sessões em homenagem à franquia de Akira Toriyama são definitivamente admiráveis.