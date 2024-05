Dragon Ball: Incrível batalha entre o Rei Vegeta e Bardock antes do nascimento de Goku e Vegeta

O Rei Vegeta e Bardock são os pais de dois dos guerreiros mais poderosos em todo o Universo 7 de Dragon Ball. Seus status estão muito separados na classificação da raça saiyajin e nunca imaginaram que sua raça seria exterminada por Freeza.

É improvável que esses personagens tenham se cruzado durante a época em que o planeta Vegeta existia e era o lar de milhões de saiyajins. Mas em nossa ampla imaginação do universo Dragon Ball, pensamos no que poderia ter sido um combate entre os dois, seja para treinar, em uma tentativa do Rei Vegeta de melhorar a capacidade de seus guerreiros, que estavam a serviço do Imperador do Universo.

Se alguma vez você já se perguntou como seria uma luta entre o Rei Vegeta e Bardock, pais do Vegeta e Goku respectivamente, o gênio do Salvamakoto, em colaboração com Manuel Shakiroff, mostra isso em uma ilustração brutal que fará você querer ver essa luta em um anime.

As prequelas de Dragon Ball poderiam ser um subenredo para começar a construir um universo cinematográfico de filmes live action da franquia de Akira Toriyama. E essa batalha que o ilustrador chileno encena poderia ser um ponto de partida interessante.

No desenho de Salvamakoto e Manuel, podemos ver Bardock com sua típica armadura saiyajin rasgada pelos golpes da brutal batalha contra o Rei Vegeta. Enquanto o monarca saiyajin aparece com sua armadura e capa cor de vinho que costumava usar em suas poucas aparições em Dragon Ball Z.

Ambos têm uma enorme bola de poder e têm a expressão em seus rostos de que a luta está sendo intensa, a ponto de nos lembrar de como Goku e Vegeta pareciam lutando nas histórias canônicas de Dragon Ball Z.