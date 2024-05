Dragon Ball GT deve ser considerado como cânone? Toei Animation encerra a discussão

Dragon Ball GT faz parte do universo de Dragon Ball. Embora muitos não gostem, é algo que não podemos negar. No entanto, quase 30 anos após a estreia do anime da Toei Animation, ainda existe discussão sobre se a série é ou não cânone.

Para muitos, incluindo quem está escrevendo estas linhas, Dragon Ball GT não é canônico. Para ser canônico, teria que ter sido escrita, supervisionada ou pelo menos aprovada por Akira Toriyama. E isso, infelizmente, nunca aconteceu.

Essa explicação daria como certo que Dragon Ball GT, por mais que discutam, nunca alcançará o status de cânone. No entanto, declarações de um roteirista e produtor de Dragon Ball Z causaram controvérsia dentro da franquia, que agora está sob o comando de Akira Toriyama.

Dragon Ball GT

Takao Koyama, escritor de Akira Toriyama entre 1986 e 1996, publicou uma mensagem no Twitter que foi resgatada pelos fãs de Dragon Ball GT Legacy.

De forma muito politicamente correta, sem entrar em discussões com ninguém, ele diz que Dragon Ball GT é a sequência oficial de Dragon Ball Z no anime. Em nenhum momento ele menciona a palavra cânon, já que essas sagas não tiveram mangá, mas com sua mensagem exige reconhecimento desta parte da história.

Poderia Dragon Ball GT ser considerado cânone?

Existe uma maneira de Dragon Ball GT se tornar cânone, mas é praticamente impossível. Akira Toriyama, antes de sua morte, poderia ter deixado instruções para Toyotaro tornar isso possível por meio de alguma carta. Mas a realidade é que as histórias de Dragon Ball Super tomaram um rumo muito diferente.

A única coisa que poderiam fazer é transformar alguns personagens ou transformações próprias da série e introduzi-los em Dragon Ball Super. Dessa forma, ganhariam algum reconhecimento.

Dragon Ball GT teve 64 episódios e é a sequência de Dragon Ball Z. A história se passa 5 anos após a derrota de Majin Buu.