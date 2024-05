A Nike se aventura na arte das tatuagens e anuncia seus novos Dunk Low ‘Biker Tattoos’

Se falamos de marcas que deixaram uma marca indelével na história, sem dúvida a Nike é uma delas. E é que ao longo das décadas, a marca do swoosh lançou inúmeros modelos de tênis que se tornaram verdadeiros ícones da moda e do esporte. As Nike Cortez de 1972, as Air Jordan 1 de 1985, as Nike Air Max 1 de 1987, e assim por diante. Outro exemplo são as Nike Dunk Low, lançadas em 85′ e que originalmente foram projetadas como tênis de basquete, mas que aos poucos saltaram da quadra para as ruas e se consolidaram graças a colaborações exclusivas e novos designs.

E como não poderia ser diferente, este ano as Dunk Low estão de volta, mas com uma interação que foge da silhueta clássica. Estamos falando de uma estética inspirada nos tatuagens clássicas de motociclistas, que em breve se juntará ao catálogo da Nike.

Assim são os Nike Dunk Low 'Biker Tattoos'

De acordo com a própria marca desportiva, estes ténis foram desenhados para capturar a essência dos ciclistas através de detalhes que evocam tatuagens clássicas, conseguindo uma mudança conceptual na silhueta e tornando-se uma das suas edições mais expressivas até à data.

Fabricadas com couro de alta qualidade, as Dunk Low apresentam uma paleta de cores que combina preto profundo com toques de vermelho intenso e contrastes de branco no Swoosh. Mas o destaque é o padrão de teia de aranha nas perfurações do peito do pé, que adiciona um elemento de design intrigante ao mesmo tempo que melhora a respirabilidade do calçado.

O interior dos tênis é onde o tema das tatuagens realmente ganha vida. As palmilhas mostram um elaborado design de uma águia em estilo metálico, complementado com estrelas e pontos que demonstram a inspiração por trás desses tênis. Além disso, na parte interna da língua há uma aranha com um swoosh pintado em seu corpo.

Até agora, a data de lançamento oficial ainda não foi anunciada, mas espera-se que os Nike Dunk Low “Biker Tattoos” estejam disponíveis para o segundo semestre de 2024 através do site da Nike e outros varejistas selecionados, com um preço estimado de cerca de US$130.