X-Men ‘97 e Dragon Ball Z se fundem neste Fan Art de Rogue com Androide 18

No vasto universo do mangá e do anime, poucas sagas conseguiram o impacto cultural que Dragon Ball Z teve. Entre suas batalhas épicas, momentos engraçados, cenas de alto drama e personagens cativantes, há um arco narrativo em particular que conquistou um lugar especial no coração dos fãs: a saga dos androides. Na verdade, sua marca é tão profunda que essa história acabou se misturando com o universo de X-Men ‘97, graças ao poder da Fan Art.

A saga dos Androides para muitos é considerada como a terceira história da era Z, após a saga dos Saiyajins, com a introdução de Raditz, Vegeta e Napa. Seguida pelo arco de Freeza. Onde finalmente vemos a lendária transformação de Goku pela primeira vez. Naquele momento, pensávamos que Akira Toriyama tinha atingido o limite e não havia mais nada para contar. Mas estávamos muito enganados.

Androides 17 e 18 DBZ

Este arco, que serve como antecâmara para a chegada de Cell, apresenta-nos uma nova raça de inimigos, seres artificiais, parentes do Terminator, criados pelo Dr. Gero com o único objetivo de destruir Goku e seus amigos. Ao contrário dos vilões anteriores, estes androides não representavam apenas uma ameaça física, mas também levantavam dilemas morais e filosóficos que ressoaram profundamente com a audiência.

Androide 18 evolui para o próximo nível nesta fusão de Dragon Ball Z com X-Men ‘97

A complexa relação entre os Androides 17 e 18, que oscilava entre camaradagem e rivalidade, com um toque constante de malícia em suas ações, sem serem absolutamente diabólicos, despertou a imaginação dos fãs, inspirando uma onda de criações de Fan Art que exploravam diferentes facetas de suas personalidades e histórias.

O fato é que esse fenômeno não se limita apenas à franquia de Dragon Ball Z. Um exemplo recente muito notável é a série X-Men '97, uma reimaginação da clássica série animada dos anos 90, que nos apresenta personagens que a Marvel havia um pouco esquecido.

A série é incrível e, como era de se esperar, não demorou muito para começarem a surgir peças de Fan Art, como esta obra do DeviantArt, cortesia de joshdancato, onde vemos os dois universos colidirem:

DeviantArt Androide 18 e o mundo de X-Men ‘97

Nesta fusão distorcida, vemos como a mutante Rogue, conhecida por sua habilidade de absorver os poderes e memórias de outros através do contato físico, desenvolve uma conexão inesperada com a Androide 18, trocando de papéis praticamente.

A imaginação é sempre o limite com o Fan Art.

Esta fusão de dois personagens aparentemente diferentes resultou em impressionantes peças de Fan Art que imaginam como elas se pareceriam e agiriam juntas. Sem perder o toque malicioso dos atributos físicos de cada uma delas.

A saga dos androides de Dragon Ball Z e a conexão que este artista alcança entre Rogue e Andróide 18 em X-Men '97 nos mostram que o poder da ficção vai além do entretenimento.

O eixo central de tudo é a imaginação, que pode ser ilimitada nas possibilidades de suas combinações.