Qual é o personagem mais geek de todo o Dragon Ball?

Neste 25 de maio, celebra-se o Dia do Orgulho Nerd ou Dia do Orgulho Geek. É por isso que exaltamos os aspectos mais marcantes de nossa cultura, da qual fazemos parte há quase 20 anos. Desta vez, fazemos isso com uma resenha especial em que mencionamos o personagem mais nerd de todas as sagas de Dragon Ball.

Antes de tudo, é importante conhecer a origem desta celebração, que nasceu em 2006 como iniciativa de Germán Martínez, conhecido como 'Senhor Buebo'. O blogueiro espanhol, juntamente com um grupo de amigos, procurava um termo que os descrevesse, e assim surgiu a ideia de chamá-lo de Dia do Orgulho Geek, que rapidamente ganhou popularidade.

Assim, a data foi escolhida para coincidir com o aniversário da estreia de "Star Wars: A New Hope" em 1977, um evento icônico para a comunidade geek.

O que é ser um geek? "É uma celebração da paixão pela tecnologia, ciência e cultura pop. É a faísca nos olhos de alguém ao falar sobre sua última aventura em um videogame ou a emoção palpável ao participar de uma convenção de quadrinhos. Geeks são os guardiões do conhecimento oculto, aqueles que encontram alegria no que muitos considerariam detalhes insignificantes", descreve a inteligência artificial.

O mais geek de Dragon Ball

Com base nessa explicação da IA sobre o que é ser geek, devemos então admitir que o mais próximo dessa descrição é Gohan. E não apenas porque ele é um cientista dedicado aos estudos.

A importância que ele dá às coisas que faz, incluindo se disfarçar como um super-herói convencional para combater o crime simples na Cidade do Oeste, torna o filho de Goku o personagem mais geek de todos os que vimos nas aventuras de Dragon Ball.