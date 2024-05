O Super Saiyajin 5 do Goku aparece nesta impressionante ilustração de Dragon Ball

Apesar de ter sido superado por outras formas, o Super Saiyajin ainda é uma das coisas mais brutais nas aventuras de Dragon Ball. Goku alcançou a terceira fase desta transformação, justo no último arco em que participou Akira Toriyama, em meados dos anos 90, quando ele deu uma pausa indefinida no mangá.

Isso causou uma verdadeira loucura no mundo, pois diferentes fan arts e até mesmo pessoas da Toei Animation continuaram desenvolvendo suas próprias histórias independentes, nas quais experimentaram com novas transformações.

Dragon Ball GT chegou até o Super Saiyajin 4, que na nossa opinião é brutal. E outras histórias, como as de Dragon Ball AF (after future), tentaram com o Super Saiyajin 5.

As imagens deste guerreiro são uma espécie de lenda urbana da Internet. Diferentes fan arts tentaram retratá-lo em ilustrações grandiosas e desta vez nos deparamos com uma brutal feita por Salvamakoto e Greytonano.

O Super Saiyajin 5 do Goku

As histórias canônicas não mantiveram a linha ascendente na enumeração da transformação do Super Saiyajin. Temos o 1, que ultrapassa os níveis normais do guerreiro, chamado de 2 (Gohan contra Cell), e o 3 que nos "deixou de queixo caído" durante o desenvolvimento do arco de Majin Buu.

A série terminou e quando voltaram em Dragon Ball Super, decidiram seguir por outro caminho. Assim nasceu o super Saiyajin God e o Blue. Fica de fora o 4, que é do agrado de muitos, mas infelizmente não faz parte do cânone por ser parte de Dragon Ball GT.

Então, se o 4 não faz parte do cânone, como o 5 será? Acontece que, de acordo com o Alfa Beta Juega, existe uma notável semelhança entre o Super Saiyajin 5 e a atual transformação do Ultra Instinto, na qual Goku, assim como em Dragon Ball AF, tem o cabelo totalmente branco.

Claramente, o Super Saiyajin 5 não faz parte do cânone, mas ver Kakaroto no Ultra Instinto nos faz uma referência que não podemos ignorar.