Naruto: modelo russa incendeia as redes sociais com este brutal cosplay de Temari

Uma bela modelo russa está paralisando as redes sociais com uma interpretação brilhante e sensual de Temari, personagem fundamental de Naruto. A cosplayer se identifica nas redes sociais como narga_lifestream. Ela tem 183 mil seguidores no Instagram e cada uma de suas postagens é um convite para o maravilhoso mundo geek.

O universo dos quadrinhos, videogames, mangá, anime e tudo relacionado à cultura pop vive na conta do Instagram da modelo russa. Cada um de seus trabalhos é muito bem representado, pois a modelo se dedica a trabalhar muito bem nos trajes dos personagens que interpreta.

Muitos de seus seguidores ousam dizer que facilmente poderia ser considerada para o live action de cada um dos personagens que ela faz. A cosplayer adiciona um toque de sensualidade, aproveitando sua inegável beleza e sua figura espetacular para os personagens do mundo geek que ela faz.

Este traje de Temari se destaca por esses dois elementos que mencionamos anteriormente: o traje e a beleza da modelo.

Temari Nara fez parte do anime original de Naruto produzido pela Pierrot, distribuído pela Aniplex e transmitido inicialmente pela TV Tokyo, com 220 episódios de sucesso que deram origem à sequência Naruto: Shippuden em 15 de fevereiro de 2007.

Esta ninja é filha do Quarto Kazekage, juntamente com Gaara e Kankurō. Com seus irmãos, ela faz parte da equipe de Baki. Ela possui um leque gigante com o qual manipula o vento e é muito habilidosa com ele, sendo capaz de medir a distância de seu oponente usando-o.

Temari é uma estrategista, assim como Shikamaru, seu marido, e fez parte da Quarta Divisão na Quarta Guerra Mundial Shinobi. Sua popularidade inspirou muitos fãs e cosplayers a querer interpretá-la e se vestir como ela.