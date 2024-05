Lembra-se dos icónicos tênis que previram o futuro de LeBron James?

Durante a temporada 2010-2011, LeBron James tomou uma das decisões mais importantes de sua carreira ao deixar o Cleveland Cavaliers e anunciar sua incorporação ao Miami Heat durante um especial televisivo conhecido como “The Decision”. Aquela mudança foi histórica e gerou um grande debate dentro e fora da NBA. Isso ocorreu pouco depois de lançar seus icônicos Nike LeBron 7 ‘White black red’, um sucesso de vendas e lembrado par de tênis que ‘previu’ o que seria seu futuro.

Pois em 2009 LeBron James era uma das figuras mais proeminentes da NBA. Jogando pelo Cleveland Cavaliers, ele continuava a consolidar sua reputação como um dos melhores jogadores de basquete, em uma temporada que lhe rendeu um lugar no All-NBA First Team e no NBA All-Defensive First Team.

Os icónicos Nike LeBron 7 'Branco preto vermelho'

Depois, durante o seu tempo com os Heat, LeBron continuou sua sequência e garantiu dois títulos da NBA em 2012 e 2013 , além de ter sido nomeado MVP das Finais da NBA em ambos os campeonatos. Também foi reconhecido como MVP da temporada regular nesses mesmos anos, garantindo um lugar permanente no hall da fama do esporte.

Mas além de seu desempenho em quadra, LeBron rapidamente se tornou um fenômeno global fora dela. Devido ao seu carisma e forte presença, não era surpresa sua crescente influência na cultura popular e contratos milionários com marcas de moda, como a Nike.

Por isso, e no meio de uma carreira excepcional, cada lançamento dos Nike LeBron causava alvoroço e filas para adquiri-los. Um exemplo disso foram os Nike LeBron 7 'Branco preto vermelho', lançados em outubro de 2009 e projetados por Jason Petrie.

O curioso deste par é que se tornaram famosas por prever os futuros sucessos de LeBron James. A razão? Seu esquema de cores inicial em branco, preto e vermelho universitário, estreou logo antes da histórica transição de LeBron para o Miami Heat, time que celebra as mesmas cores desses tênis.

E claro, além de levar o nome do homem do momento, as Nike LeBron 7 incorporaram tecnologias avançadas como um sistema de amortecimento Air Max que se estende ao longo de todo o tênis e também estéticas, como uma rede Flywire visível através de suas laterais translúcidas. Além disso, a combinação de cores preto, branco e vermelho, juntamente com detalhes metálicos nos ilhós superiores e na marca do calcanhar, acrescentava mais personalidade a este par.

No entanto, esses tênis ainda podem ser encontrados com paciência e online. Sites como StockX e ebay os oferecem usados e novos, a preços que começam em US$ 80 e podem chegar a US$ 800, dependendo do tamanho.