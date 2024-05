Esta é a brutal versão do Super Saiyajin 5 que Toyotaro desenhou

O Super Saiyajin 5 é uma das versões mais brutais das transformações que não são canônicas no universo de Dragon Ball. Ele aparece nas aventuras de Dragon Ball AF (After Future) nas quais Toyotaro chegou a participar, sendo hoje em dia a figura mais importante na franquia, após a morte de Akira Toriyama.

O ilustrador principal de Dragon Ball (oficial e canônico) conquistou seu lugar através de seu trabalho quando assinava como Toyble, nas surpreendentes histórias de Dragon Ball AF. Isso significa que ele é um dos responsáveis pela criação do Super Saiyajin 5 e tem suas ilustrações sobre a impressionante transformação que vimos, entre outros personagens, em Goku.

Enquanto navegávamos em nosso scroll diário das redes sociais, nos deparamos com uma incrível edição feita pelo usuário ZandarThunder, que tem uma conta no X e um canal no YouTube. Em um de seus interessantes conteúdos, ele faz um vídeo da versão do Super Saiyajin 5 do Goku, feita por Toyotaro, e nos mostra dessa forma.

Goku Super Saiyajin 5

As histórias canônicas não mantiveram a linha ascendente na enumeração da transformação do Super Saiyajin. Temos o 1, que supera os níveis normais do guerreiro, chamado de 2 (Gohan contra Cell) e o 3 que nos "soprou a cabeça" durante o desenvolvimento do arco de Majin Buu.

A série terminou e quando voltaram em Dragon Ball Super, decidiram seguir por outro caminho. Foi assim que nasceu o super Saiyajin God e o Blue. O 4 fica de fora, que é do agrado de muitos, mas infelizmente não faz parte do cânone por ser parte de Dragon Ball GT.

Então, se o 4 não faz parte do cânone, o cinco também não, apesar das notáveis semelhanças com o Ultra Instinto, que coincidentemente também é feito por Toyotaro.