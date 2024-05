Dragon Ball Z: uma versão inédita robótica da Androide 18 aparece para celebrar o Dia do Orgulho Geek

A androide Número 18 versão robótica aparece em uma ilustração brutal para celebrar o Dia do Orgulho Geek em grande estilo. Esta representação da então vilã em Dragon Ball Z tem o mesmo estilo do Número 16, em um cruzamento de fios do Dr. Gero, da Patrulha Vermelha.

As diferenças entre o Número 16 e o Número 18 são muitas. O primeiro é uma recriação do Gevo, filho que o Dr. Gero teve com Vomi, que morreu lutando no exército da Patrulha Vermelha. Assim, ele foi reconstruído com partes robóticas, pois não houve tempo para recuperá-lo e o cientista louco só conseguiu manter sua consciência em uma base de dados.

Enquanto a Número 18 é uma humana em todos os aspectos, mas foi melhorada e transformada em um ser humanoide após sofrer as modificações feitas pelo Dr. Gero para transformá-la em uma máquina assassina.

O ilustrador chileno Salvamakoto pegou as características do Número 16 e as transformou nesta nova versão robótica do Número 18, que aproveitamos para celebrar a cultura geek ou nerd.

Esta Número 18 está cheia de circuitos, processadores, cabos e tudo o que é necessário para montar uma máquina.

O número 18 é uma das muitas criações do Dr. Gero da Patrulha Vermelha. O cientista louco da organização maligna concedeu a ela habilidades e poderes surpreendentes, para que ela cumprisse o objetivo de matar Goku.

Felizmente para a nossa realidade, Número 18 agora faz parte dos Guerreiros Z. Durante a batalha contra Cell, ela foi absorvida e expulsa pelo bioandroide. Krilin cuidou dela e a protegeu. Isso fez com que a androide se apaixonasse pelo melhor amigo de Goku e as coisas terminaram com um final feliz para ela.

A androide Número 18 continua sendo proeminente nas histórias de Dragon Ball Super. Ela foi peça fundamental no Torneio dos Universos, que foi vencido por seu irmão, Número 17, em prol do Universo 7, onde se passam as histórias que vemos no mangá e anime.