Dragon Ball Z: Inteligência artificial imagina como seria a Videl guerreira de cabelo curto

Todos concordamos que o ponto mais alto de Videl foi quando ela participou do torneio de artes marciais, durante o último arco de Dragon Ball Z. Aquele confronto contra Spopovich, no qual ela quase morreu, demonstra a resistência que ela tem como lutadora. A inteligência artificial, que costuma nos surpreender com ilustrações hiper-realistas brutais, a imagina com essa impressionante caracterização.

ANÚNCIO

A equipe do My Smart Arts, uns gênios do A ao Z, pediram a um mecanismo de aprendizado de máquina para criar uma versão sensual da Videl. O resultado é facilmente a melhor versão do personagem que já vimos e nos faz pensar que seria perfeita para uma adaptação em live action de Dragon Ball.

O desenvolvimento de Videl no último arco de Dragon Ball Z é bastante interessante para a representação feminina no mangá e anime. Sendo uma simples humana, ela consegue controlar o ki e voar pelos céus, algo que apenas humanos como Krilin ou Yamcha conseguem fazer.

Na verdade, antes do torneio, ela havia demonstrado tanto compromisso que até cortou o cabelo para ficar mais confortável em uma luta. Foi justamente esse visual que o My Smart Arts adotou para criar esta versão da Videl, aquela que não tinha medo de enfrentar uma batalha.

Ser filha do Mestre Kame e passar toda uma vida treinando artes marciais ajudaram-na a desenvolver habilidades extraordinárias em combate. É verdade que estava muito longe dos Guerreiros Z, mas talvez com um treinamento mais adequado poderia ter elevado seu nível.

Videl era uma maníaca por artes marciais. É por isso que é difícil entender por que ela foi relegada a um papel em que só participa como esposa de Gohan.