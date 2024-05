Tudo o que sabemos sobre essa nova e brutal transformação de Broly em Dragon Ball

Uma transformação brutal de Broly, que nunca tínhamos visto antes, nos surpreendeu e nos deixou com muitas perguntas sobre o futuro dos saiyajins nas histórias do mangá e anime de Akira Toriyama. Esta nova forma do guerreiro apareceu no novo trailer de Dragon Ball Xenoverse 2.

ANÚNCIO

Não é a primeira vez que os jogos de Dragon Ball nos dão pistas sobre o futuro de uma saga do mangá ou anime. E embora não seja garantia de que vá acontecer no cânone da série, neste caso faz muito sentido que Broly realize essa transformação.

O trailer de Dragon Ball Xenoverse 2, intitulado Future Saga Chapter 1, mostra uma batalha entre Broly, Goku e alguns dos Guerreiros Z mais importantes, em diferentes cenários da série.

Broly aparece como um novo personagem jogável na saga de videogames. Com este nome, fica claro que se trata do personagem reintegrado em Dragon Ball Super e que passou por um treinamento com Whis, no planeta do Deus da Destruição, para controlar sua raiva.

Primeiro vemos ele se transformar em Super Saiyajin Blue. Depois vemos ele liberar seu ki e alcançar uma nova forma que combina duas cores em sua aura: o amarelo que vimos no filme de seu retorno e o roxo muito semelhante ao Ultra Instinto de Vegeta.

É assim que este videogame nos mostra o que provavelmente acontecerá com o Broly no próximo arco de Dragon Ball Super.

Há cinco novos personagens para usar nesta nova versão de Dragon Ball Xenoverse 2. A Androide Número 18 de Dragon Ball Super, o Broly reentrenado, a Videl de Dragon Ball Super (vestido vermelho), Vegeta Super Saiyajin 2 e Goku Black.

Dragon Ball Xenoverse 2 está disponível a partir desta sexta-feira, 24 de maio. O jogo está disponível para PS5 e PS4, bem como para as novas consolas Xbox e Nintendo Switch.