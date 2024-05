Modelo americana celebra o Dia do Orgulho Geek com este sensual cosplay de Rey Skywalker

O Dia do Orgulho Geek é celebrado todos os anos em 25 de maio com a intenção de coincidir com o lançamento de Star Wars: Uma Nova Esperança, um dos filmes mais representativos deste movimento em todo o mundo. Uma modelo americana leva isso em consideração e, para celebrar esta festividade, faz um cosplay da Rey Skywalker mais sensual que já vimos.

A modelo americana se identifica nas redes sociais como jane_sg66. Ela está perto de alcançar os 60 mil seguidores no Instagram, um número significativo que ela alcançou com trabalhos destacados em cada postagem.

Dar um passeio pelo seu feed do Instagram é encontrar outros personagens de Star Wars como a Princesa Leia. Também há muitas interpretações de Dragon Ball, como a Androide 21, versões femininas de Trunks do Futuro, Cell, Nappa, Maron (ex-namorada do Krilin), Freezer, a princesa Kida de Atlântida, e muito mais.

A interpretação de Rey Skywalker tem o toque especial e característico da modelo: exaltar o lado sensual. A roupa é típica da guerreira que se encaminha para conhecer a força Jedi. Ela tem o sabre de luz, mas a vestimenta possui espaços que destacam sua figura escultural.

Além disso, entendo tudo o que esta representação significa, Jane se dá ao trabalho de aprender o movimento que Rey Skywalker faz quando está pronta para enfrentar uma luta.

Na verdade, ela conta na legenda que faz na publicação em que posta o vídeo, em sua conta do Instagram. "Deixe-me te dizer, foi difícil mover aquele sabre de luz em um quarto pequeno. Eu continuei batendo no teto, em mim mesmo, contra a parede da janela", disse a modelo.

Rey Skywalker, interpretada pela atriz Daisy Ridley, aparece pela primeira vez em Star Wars: O Despertar da Força, filme que estreou em 18 de dezembro de 2015.