Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer nos aquece com este cosplay muito revelador de Mitsuri Kanroji

A brutal saga de Kimetsu no Yaiba, mais conhecida na América Latina pelo público em geral como Demon Slayer, tornou-se um dos animes mais relevantes da modernidade, tanto para os otakus quanto para o espectador casual. E sem dúvida, entre todo o elenco, o personagem de Mitsuri Kanroji tem ganhado cada vez mais destaque entre os fãs. Especialmente no que diz respeito à comunidade de cosplay.

Embora a obra original do mangá esteja completamente terminada, o processo de adaptação dos arcos subsequentes da trama tem sido um tanto complexo. O primeiro filme da série foi um sucesso mundial e parece ter desencadeado uma dinâmica complicada que, com o tempo, se tornou até desconfortável.

O anime continua adaptando a trama do material original, mas os primeiros episódios dos arcos estão sendo lançados nos cinemas como se fossem filmes, o que tem causado confusão, especialmente entre os fãs casuais, resultando em algumas lacunas involuntárias ao tentar acompanhar a continuidade de tudo.

Entre tudo isso, a estreia e a presença hipnotizante de Mitsuri Kanroji se diluíram um pouco, mas a comunidade devota ao cosplay tem mantido seu nome e presença física em alta.

Cosplay de Mitsuri Kanroji de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer é melhor ser visto em privado

Admirar uma boa peça de cosplay às vezes pode ser confuso para os olhos alheios. Existem designs de personagens muito provocativos que exigem um certo nível de coragem se você deseja prestar um bom tributo fiel à essência da obra do autor original.

A dama Mitsuri Kanroji, pilar do amor, é precisamente um desses casos controversos, onde sua vestimenta não é exatamente prática para sua função na trama, mas é perturbadora e altamente atraente.

Sob tais parâmetros, recebemos este impressionante tributo cosplay do Reddit, cortesia da artista conhecida nessa rede social como chellewwxy.

Os três retratos que compõem a sessão de cosplay são um exemplo admirável do que pode ser alcançado quando se presta atenção a cada detalhe do design do personagem que está sendo homenageado. Embora, neste caso, envolva revelar certas partes da anatomia feminina.

Mitsuri Kanroji, em seu papel como Pilar do Amor, é um dos personagens mais adoráveis, cativantes e de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer, então uma sessão com essas características é indispensável para fazer tudo certo.