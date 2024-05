Esta é a verdadeira razão pela qual Goku nunca ressuscitou seu avô

Gohan, o avô de Goku e quem lhe ensinou as bases das artes marciais, era um homem tranquilo, paciente e sábio. Era um mestre rigoroso mas justo, que sempre buscava o melhor para seus alunos. Apesar de sua força, ele preferia resolver conflitos através do diálogo e da razão.

Jogou um papel fundamental na formação de Goku como pessoa e como guerreiro. Encontrou-o como um bebê numa cápsula espacial que caiu na Terra e, comovido pela inocência da criança, decidiu criá-lo como seu próprio filho e treiná-lo nas artes marciais. Gohan ensinou a Goku os fundamentos do combate, o controle de sua energia e a importância de proteger os outros.

Acima de tudo, seus ensinamentos incutiram em Goku os valores primários que o tornariam um herói lendário. É por isso que muitos fãs se perguntaram: por que Goku nunca tentou ressuscitar seu avô Son Gohan?

Apesar de que ele e seus amigos reuniram as Esferas do Dragão em várias ocasiões e tiveram a oportunidade de fazer três desejos, a ressurreição de Son Gohan nunca foi um dos pedidos.

O ciclo de vida e desejo de Son Gohan

A explicação oficial do porquê não é possível reviver Gohan, pelo menos na primeira parte da série, está nas regras de uso das mesmas esferas do dragão da Terra. Não é possível reviver uma pessoa que esteja morta há mais de um ano. Nessa altura, o corpo não está em condições de retornar à vida.

No entanto, entendendo que havia outras esferas no universo que não tinham essa limitação, a verdadeira razão pela qual Goku nunca ressuscitou seu avô é mais simples do que se pensa: foi o próprio Son Gohan quem pediu. O avô de Goku, ciente do ciclo natural da vida, onde os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e finalmente morrem, decidiu respeitá-lo. Ele considerava que a ressurreição alterava a ordem natural das coisas.

Na verdade, em determinado momento, Upa, outro personagem da série, considerou a possibilidade de ressuscitá-lo graças às Esferas do Dragão. No entanto, Son Gohan assegurou-lhe que estava feliz no outro mundo (céu) e que estava orgulhoso de ver como Goku continuava crescendo e se tornando um poderoso guerreiro.

Uma mensagem sobre respeito e o ciclo natural

A decisão de Son Gohan de não ser ressuscitado não apenas reflete sua sabedoria e respeito pelo ciclo da vida, mas também transmite uma mensagem importante para Goku e os outros personagens da série: a morte é uma parte natural da existência e não deve ser artificialmente alterada.

A ideia do ciclo de vida e morte é um tema recorrente em Dragon Ball. Ao longo da série, muitos personagens morreram e alguns até foram ressuscitados. No entanto, sempre foi enfatizado que a morte é uma parte inevitável da vida.

A história de Son Gohan e sua decisão de não ser ressuscitado serve como um lembrete para os fãs de Dragon Ball sobre a importância de respeitar o ciclo natural da vida. A morte é uma parte inevitável da existência, e embora a perda de um ente querido possa ser dolorosa, é importante aceitar e seguir em frente.