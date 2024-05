Dragon Ball Z: Krilin fica chocado ao ver esta versão de Androide 18

A inteligência artificial realiza uma impressionante versão live action ou hiper-realista da androide Número 18. A antiga vilã, criada pela Patrulha Vermelha para matar Goku, aparece nesta representação da tecnologia que deixa Krilin completamente chocado. Será ela a melhor waifu de todo o Dragon Ball Z?

Não há dúvidas de que a loira que conquistou o coração do melhor amigo do Goku tem uma aparência física notável. Diferentes modelos ao redor do mundo a interpretam através de várias versões de cosplay, com as quais conquistam seguidores em suas contas do Instagram, X, Reddit ou qualquer rede social em voga.

No entanto, a inteligência artificial surge como uma concorrência para esses modelos, criando versões hiper-realistas que facilmente poderiam ser uma opção para um live action de Dragon Ball Z. Nesta ilustração publicada pelos gênios do My Smart Arts, é difícil diferenciar se é uma ilustração feita pela tecnologia ou uma foto muito boa de uma mulher fazendo cosplay de Androide 18.

O colete jeans, cabelo loiro curto, olhos azuis e olhar de guerreira capaz de enfrentar qualquer batalha são os elementos mais marcantes deste trabalho feito por My Smart Arts com a ajuda de DALL-E.

O número 18 é uma das muitas criações do Dr. Gero da Patrulha Vermelha. O cientista louco da organização maligna concedeu a ela habilidades e poderes surpreendentes, para que ela cumprisse o objetivo de matar Goku.

Felizmente para nossa realidade, o Número 18 agora faz parte dos Guerreiros Z. Durante a batalha contra Cell, ela foi absorvida e expulsa pelo bioandroide. Krilin cuidou e protegeu dela. Isso fez com que a androide se apaixonasse pelo melhor amigo de Goku e as coisas terminaram com um final feliz para ela.

A androide Número 18 continua sendo proeminente nas histórias de Dragon Ball Super. Ela foi peça fundamental no Torneio dos Universos, que acabou sendo vencido por seu irmão, Número 17, em prol do Universo 7, onde se passam as histórias que vemos no mangá e anime.