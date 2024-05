Akira Toriyama revelou um detalhe inédito de Dragon Ball Daima em sua última entrevista

Dragon Ball Daima estará presente em todo o mundo durante o último trimestre de 2024. Será o retorno do anime, numa produção realizada pela Toei Animation e Bandai Namco. As expectativas em torno desta história são altas, já que será uma das últimas aventuras que veremos de Akira Toriyama.

ANÚNCIO

A morte do mangaká japonês, em 1º de março deste ano, caiu como um balde de água fria entre os fãs de Dragon Ball. Dias após o anúncio da terrível notícia, surgiram as últimas declarações que ele havia feito, exatamente uma semana antes de sua vida terrena chegar ao fim.

Trata-se de algumas palavras que Akira Toriyama havia oferecido às pessoas do Tokyo Anime Award Festival 2024, organização que lhe concedeu um prêmio por sua icônica carreira. Entre tudo o que ele disse, há um detalhe inédito sobre Dragon Ball Daima, que passou despercebido.

De acordo com a análise do SensaCine, não estava previsto que Akira Toriyama participasse de Dragon Ball Daima, já que a série é uma espécie de spin-off que, até o momento, não se conecta com nada do que conhecemos das aventuras de Goku e dos Guerreiros Z.

No entanto, conforme contou o próprio Toriyama em uma entrevista com o Tokyo Anime Award Festival 2024, um dia ele foi ajudar os produtores com certos detalhes e perceberam que Dragon Ball Daima deveria ter a marca do mangaka japonês.

E foi assim que Akira Toriyama acabou participando na criação das histórias e no design dos personagens. Dragon Ball Daima é um produto totalmente do criador desta obra, então é mais um motivo para desfrutá-la.

“A princípio, ia ser uma série original sem mim, mas como dei ajuda aqui e ali, acabei profundamente envolvido no projeto sem perceber. Será uma produção rica em conteúdo, não apenas em ação intensa. Adoraria que pudessem aproveitar assistindo”, disse Akira Toriyama, conforme citado pela mídia anteriormente mencionada.