A Mamba está de volta: Adidas relança as icônicas Crazy 98 ‘Home’ de Kobe Bryant

A história da NBA viu passar muitos jogadores inesquecíveis. Um deles é o falecido Kobe Bryant, ídolo do basquete que também é conhecido por suas notáveis relações com marcas de moda. Na verdade, sua carreira no basquete mal tinha começado em 1996 e ele já havia assinado com a Adidas seu primeiro contrato de patrocínio de calçados, acordo que resultou na criação de várias silhuetas exclusivas, incluindo o famoso modelo “The Kobe”. Seis anos depois, em 2002, a ‘Mamba’ deixou a Adidas e assinou com a Nike até seus últimos dias. No entanto, seus designs ainda ressoam e são reimaginados.

Um exemplo disso são as adidas Crazy 98 ‘Home’, um modelo que estreou nas prateleiras em 1999 e, apesar de ter sido um grande sucesso, só foi vendido novamente em 2014 em sua versão retrô. De acordo com a marca das três listras, estes tênis voltarão recarregados em breve.

As adidas Crazy 98 ‘Home’ estão de volta

As adidas Crazy 98 “Home” se tornaram um ícone de sua época. Originalmente lançadas como KBII e posteriormente renomeadas, esses tênis combinam o “Core White” e “Collegiate Purple”, uma paleta que presta homenagem ao uniforme de casa dos Lakers.

Da mesma forma, a estrutura do Crazy 98 ‘Lakers Home’ inclui uma base de malha branca com sobreposições de couro sintético tonal e detalhes em cinza. O toque de cor roxa adorna o amortecimento visível e também destaca elementos como as três listras e a sola de borracha, proporcionando estilo e conforto graças à entressola de EVA e à tecnologia Adiprene.

Previstas para ser lançadas em junho de 2024, as adidas Crazy 98 ‘Lakers Home’ estarão disponíveis em lojas selecionadas da adidas Basketball e em adidas.com, por um preço de venda de US$150.