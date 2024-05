Ignis Cup: campeonato inclusivo de League of Legends chega ao fim neste sábado

A primeira edição de 2024 da Ignis Cup chegou ao fim na tarde deste sábado, 25 de maio. Depois de duas qualificatórias e os playoffs extremamente disputados, conhecemos as grandes campeãs dessa edição.

ANÚNCIO

A grande decisão entre a bicampeã PaiN Gaming, atual bicampeã da competição, e a Rise Gaming, que vieram pra arena disputar a série melhor de cinco partidas que separava as duas equipes do título. Quer saber como foi? A gente te conta.

Partidas disputadas

A primeira partida do dia começou com a Rise saindo na frente e colocando vantagem logo no começo do jogo. Não demorou muito para a diferença de ouro impactar e a PaiN ficar atrás do placar, se colocando em uma situação difícil. Uma vez na frente, a Rise conseguiu manejar as vantagens e abrir o caminho rumo a base da PaiN, conquistando o 1 a 0 na série.

No segundo game, a história foi diferente. A PaiN voltou mais ativa para a partida e trazendo escolhas de conforto para tentar empatar a série. E parece que foi o movimento certo, porque em pouco tempo as eliminações começaram a chegar e a Rise foi ficando para trás. Em determinado momento elas até conseguiram assustar e invadir a base da PaiN, mas bastaram duas lutas para a história virar e a PaiN empatar a série em 1 a 1.

No terceiro game a PaiN mostrou que recuperou o mental e veio diferente para a partida. Desde o princípio do jogo elas conseguiram eliminações para campeões que precisavam do ouro para crescer e com boas lutas se colocaram na frente do placar. A Rise até tentou responder, mas não conseguiu encaixar o jogo e viu a PaiN abrir a base e conquistar o segundo ponto na série, ficando a 1 jogo do tricampeonato na Ignis Cup.

O quarto game começou podendo definir a série. Em caso de vitória da PaiN, o título estaria definido, mas a Rise queria levar a decisão para o último jogo e veio com tudo, tentando segurar a partida até o ponto que sua composição precisava para crescer. Enquanto isso, a PaiN conseguiu conquistar os objetivos neutros e se colocar a frente, encaixando boas lutas e mantendo as rotas puxadas. E foi justamente com essas lutas que elas conseguiram garantir a vantagem e invadir a base da Rise. A partir daí, bastou coordenar a composição para conseguir uma série de eliminações conquistar o terceiro ponto na série e o tricampeonato da Ignis Cup!