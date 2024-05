Os fãs de Dragon Ball estão com ciúmes do tratamento que a Toei Animation dá a One Piece

Ninguém pode esconder ou negar o sucesso de One Piece. Desde o lançamento de sua brutal adaptação em live action na Netflix, as histórias originais do mangá e do anime dispararam. Mas há um grupo de fãs que estão com ciúmes. Os seguidores de Dragon Ball reclamam que a Toei Animation tem um tratamento preferencial com as histórias de Eiichiro Oda.

De acordo com um relatório da Level Up, há um setor de fãs de Dragon Ball que explodiu em um post da Toei Animation, no qual a empresa lembra que em 2024 serão completados 25 anos de One Piece no mundo.

Então, este grupo de fãs acredita que a Toei não tem dado a devida atenção a Dragon Ball, que em novembro completa 40 anos de existência. "Eles não merecem ter a obra de Akira Toriyama", disseram os radicais ortodoxos de Dragon Ball.

Felizmente, não somos todos. Quem segue as contas da Toei Animation na América Latina sabe que Dragon Ball faz parte do dia a dia. Na verdade, em 23 de maio eles celebraram o Dia Mundial da Tartaruga, com uma referência ao Mestre Kame.

Embora estejamos aguardando a continuação do anime de Dragon Ball Super, sabemos que uma nova aventura chegará no final deste ano.

Estamos ansiosos pelo lançamento de Dragon Ball Daima, que teoricamente deverá ser em outubro de 2024.

Com esta série algo inédito vai acontecer: o anime será lançado ao mesmo tempo em todo o mundo, conforme comentado por Daniel Castaneda, executivo da Toei Animation para a América Latina.

Normalmente, as séries animadas da Toei são lançadas no Japão e chegam à América Latina meses depois; isso aconteceu com Dragon Ball Super: Super Hero.

Dragon Ball Daima será uma espécie de experimento que respeitará a história original de Dragon Ball, mas não estará vinculado a nada do que aconteceu ou acontecerá no futuro.