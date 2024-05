Evangelion e Misato roubam nossos corações com este provocativo cosplay de Misato

Neon Genesis Evangelion é uma das franquias mais populares e importantes das últimas décadas para o mundo do mangá e do anime japonês. Sempre destacando o personagem Misato Katsuragi,, uma mulher com uma personalidade única e revolucionária para o momento de sua apresentação. Para muitos, ela é a waifu madura e perfeita e, por isso, se tornou uma das garotas mais queridas. Portanto, como seria de se esperar, existem muitos tributos cosplay em sua homenagem.

Ao longo das décadas, fomos testemunhas do milagre e da acrobacia realizados por Hideaki Anno e sua equipe para criar esta história condensada originalmente em 26 episódios, que foram expandindo sua mitologia com um mangá paralelo, um par de filmes e depois muitos outros produtos, até criar uma saga de multiversos quase impossível de seguir, mas que se entrelaça perfeitamente.

As linhas do tempo e universos de Evangelion são tão numerosos que é extremamente fácil se perder ou se confundir. Durante a pandemia, tivemos a sorte de testemunhar o (aparente) encerramento definitivo da história com o lançamento do espetacular filme Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.

Na altura, falamos em detalhe sobre a experiência de acompanhar esta história ao longo de um quarto de século para testemunhar este desfecho altamente simbólico para uma geração inteira de otakus.

E sempre, desde o início, uma comunidade que se destacou por compartilhar e manifestar seu carinho por esta franquia são os artistas de cosplay, que nunca hesitaram em recriar os principais personagens com um alto grau de impacto visual. Como o caso que compartilhamos hoje.

Misato de Evangelion é a waifu perfeita neste cosplay imperdível

No Instagram, temos uma artista reconhecida e muito querida da comunidade cosplay que conquistou sua popularidade com muito esforço, graças às suas sessões incríveis e atenção aos detalhes que dedica a cada obra compartilhada em suas redes sociais. Estamos falando da incrível hologana, uma dama que você deveria seguir de perto se ama essa arte complexa.

A garota tem mais de 81 mil seguidores apenas nesta plataforma de fotos. Este é um número respeitável, especialmente considerando que seu catálogo é composto por apenas 276 publicações no momento da redação deste artigo.

Trata-se de um número curto, mas totalmente compreensível depois de ver o grau de meticulosidade com que ela aborda cada uma de suas sessões. Graças a isso, às vezes, tributos que ela lançou anos atrás voltam a viralizar na rede, como este cosplay em homenagem a Misato de Evangelion:

Este tributo holográfico presta homenagem ao design de personagem mais conhecido de Misato, misturando detalhes de seu traje na primeira era do anime original e no Rebuild, com seu uniforme de trabalho habitual para a NERV.

Há alguns detalhes que não estão corretos, como o corte do vestido, a harmonia de cores entre as sobrancelhas e o cabelo ou a ausência patente do crucifixo que sempre pendura do seu pescoço, mas ainda assim é admirável.