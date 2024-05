Adidas e atmos apresentam seus novos tênis inspirados no crepúsculo de Tóquio

As colaborações entre a Adidas e a atmos não são novas. Estes dois gigantes do mundo da moda e do calçado esportivo colaboraram em várias ocasiões, com designs que foram um grande sucesso de vendas e um atrativo importante para colecionadores. Um exemplo disso foram os “G-SNK” Adidas Superstar, que apresentavam um design que brilhava no escuro, ou sua reinterpretação do modelo ZX 8000, transformado pela atmos com um design inspirado no conceito “Graffiti”.

Agora, em 2024, traz um reencontro entre ambas as marcas, com uma colaboração que promete gerar muita conversa. Estamos falando do atmos x adidas adiStar Cushion 3 “Twilight”, uma silhueta criada para homenagear os céus de Tóquio ao anoitecer.

Assim são as atmos x adidas adiStar Cushion 3 "Twilight"

A nova colaboração entre a marca japonesa e as três linhas captura a essência do crepúsculo com um marcante degradê azul. E é que seu nome não é coincidência, pois faz referência exatamente à cor natural dos céus de Tóquio, Japão.

Possui uma base de cor preta meia-noite que fornece um pano de fundo para os tons azuis que adornam o perfil do sapato e que roubam toda a cena, evocando o céu noturno da capital japonesa, indo de um azul claro a um azul marinho da ponta dos dedos até o calcanhar.

De acordo com a atmos, esta colaboração é a combinação perfeita de elementos retrô e modernos, uma afirmação que se reflete na escolha da silhueta e no esquema de cores selecionado. Além disso, este design nos lembra claramente a moda dos anos 2000, mas misturando tendências atuais e gráficos populares da década de 2010, como o adidas ZX Flux.

No entanto, as atmos x adidas adiStar Cushion 3 "Twilight" estarão disponíveis a partir de 25 de maio, e serão vendidas exclusivamente através da adidas Japão e atmos Japão, seguindo a tendência de colaborações anteriores entre adidas e atmos, é pouco provável que cheguem às prateleiras dos Estados Unidos.