A despedida de Akira Toriyama com o último episódio de Dragon Ball Z está se tornando viral

Embora não gostasse de se mostrar em público, Akira Toriyama sempre buscava se comunicar com seus fãs através das vinhetas dos mangás que ilustrava e escrevia. Dragon Ball, sendo sua obra mais reconhecida, tinha diferentes mensagens para aqueles que desfrutavam das aventuras de Goku.

Recentemente, a última ilustração que Akira Toriyama fez ao se aposentar das histórias de Dragon Ball em 1995 se tornou viral. Na época, enquanto as aventuras de Dragon Ball Z estavam em desenvolvimento, o mestre decidiu fazer uma pausa e encerrar a história após a brutal batalha contra Majin Buu.

O anime era uma sensação mundial, então muitos (incluindo quem está escrevendo) tiveram dificuldade em aceitar que Akira Toriyama não continuasse à frente de Dragon Ball. Todos deram uma chance a Dragon Ball GT, mas sem cair nas críticas exageradas que essa série da Toei Animation sempre sofre, simplesmente não foi a mesma coisa.

Desde essa despedida, todos tínhamos a sensação de que em algum momento ele voltaria, até que em 2013 se romperam quase 20 anos de espera, com o anúncio do retorno de Akira Toriyama com Dragon Ball Super.

O incrível de tudo é que Akira Toriyama nos disse que ia voltar e poucos perceberam a sua mensagem, escrita naquela vinheta de despedida que tem em maiúsculas a frase "THE END".

É por isso que a última imagem com os personagens principais de Dragon Ball Z (que no mangá é simplesmente Dragon Ball, a Z pertence ao anime) se tornou viral nas redes sociais.

"Aceite a vida com muita energia, como Goku faz. Vou tentar fazer o mesmo. Estou grato por todo o apoio que me têm mostrado, até à linha de chegada. Tenho planeado este final há algum tempo. Desculpe por ter anunciado tão repentinamente. Meus editores concordaram em me deixar terminar este mangá para que eu possa dar novos passos na vida. É hora de fazer uma pausa. Posso desenhar alguns one-shots aqui e ali. Mas tenho certeza de que nos veremos novamente. E estou certo de que será divertido (ou pelo menos espero que sim), então fiquem atentos... Até logo", disse Akira Toriyama em 1995.

Foram 18 anos de espera, mas valeram a pena, pois as aventuras de Dragon Ball Super são realmente incríveis. O que não sabemos é até onde chegarão após a sua morte repentina em 1 de março de 2024.