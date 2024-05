Inspirado em Bob Esponja: Nikola Jokić apresenta sua colaboração com a 361 Degrees

Se falamos de jogadores de basquete sérvios, Nikola Jokić possivelmente seja o mais relevante. O talentoso pivô nascido em 19 de fevereiro de 1995 faz parte da NBA e foi selecionado pelo Denver Nuggets na segunda rodada do Draft da NBA de 2014. Comumente elogiado por sua versatilidade e capacidade ofensiva, Jokić foi reconhecido várias vezes como All-Star e por três vezes foi nomeado o Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada da NBA. Além do trabalho nas quadras, o atleta também está envolvido no negócio de tênis.

Assim, em dezembro passado, ele anunciou que seria o novo representante da marca chinesa 361 Degrees, afastando-se assim da Nike. O resultado? Sua recente coleção inspirada em Bob Esponja Calça Quadrada.

Bob Esponja Tênis

Nikola Jokić x 361 Degrees

Esta colaboração é a primeira entre o atleta sérvio e a marca de roupas esportivas sediada em Xiamen, Fujian. Lembremos que Jokić assinou com a 361° no final de 2023, e é resultado do que hoje apresenta sua coleção 361° BIG3 Future.

Desta forma, o jogador apresentou quatro modelos inspirados em diferentes personagens do Bob Esponja da Nickelodeon: o próprio Bob Esponja, Patrick Estrela, Lula Molusco e Sr. Siriguejo, que capturam detalhes distintivos desses desenhos animados amados por crianças e adultos.

Além disso, cada par conta com as tecnologias QuikCQTECH e SOAR PLATE para uma amortização superior, além de uma placa de fibra de algarrobo que promete a máxima propulsão. A sola de borracha, por sua vez, foi projetada para uma melhor tração, tornando cada tênis uma boa mistura de funcionalidade e design.

No entanto, esta coleção já está disponível no site da 361°, com cada par sendo oferecido por US$199, e junta-se a colaborações anteriores que incluíram o personagem cômico quadrado em seus designs, como Kyrie Irving x Nike em 2019.