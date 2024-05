Dragon Ball: nostalgia com este cosplay brilhante cosplay de Goku de @lowcostcosplayth

Que nostalgia nos desperta a saga original de Dragon Ball! Gerações completas de crianças fomos testemunhas, dia após dia, através dos canais de televisão aberta, da história do pequeno Goku como protagonista principal. Em uma história cheia de risos, aventura e muita imaginação. Sendo estes os principais fatores pelos quais até hoje se mantém atual, especialmente entre a comunidade dedicada ao Fan Art e ao cosplay.

Esta criação de Akira Toriyama, que descanse em paz, não só foi um anime e mangá de grande sucesso, mas também se tornou um ícone cultural que transcendeu gerações completas. Até agora, avós, pais e filhos conhecem essa história genial.

Akira Toriyama Com sua caneta

Seu impacto pode ser visto em diversos aspectos, desde a moda até a arte, e continua inspirando milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas entre todos os expoentes, há um que se destaca por sua criatividade e originalidade.

@lowcostcosplayth nos faz sentir nostalgia de Dragon Ball com seu cosplay de Goku criança

Um dos exemplos mais claros desse impacto cultural que Dragon Ball alcançou ao longo de quatro décadas é a comunidade de cosplay. Durante todo esse tempo, aqueles que prestam homenagem a essa saga representando seus personagens favoritos com resultados de todos os tipos, sempre apoiados pela tecnologia, recursos e orçamentos da época em que estão ativos, criando suas sessões.

É um fato que encontraram em Dragon Ball uma fonte inesgotável de inspiração, tanto na história original como nos arcos da era Z e de Super, até mesmo GT. Mas entre todos os expoentes, há um que se destacou por "nadar contra a corrente", já que seus tributos de cosplay sempre se destacam por apostar no uso mínimo de recursos, mas sim muita criatividade.

Estamos falando do artista que se autodenomina Lonelyman, mais conhecido na internet pelo seu nome de usuário que se tornou uma lenda no Instagram: lowcostcosplayth.

A criatividade e engenhosidade deste sujeito parecem não ter limites e, em uma de suas sessões mais recentes, ele se inspirou em uma imagem clássica da saga original de Dragon Ball com Goku criança:

No mundo do cosplay, alguns procuram a máxima fidelidade ao personagem original, usando trajes elaborados e acessórios detalhados. Outros optam por interpretações mais originais, fundindo diferentes personagens ou criando suas próprias versões. No final, o importante é a paixão pela série e o desejo de compartilhá-la com outros fãs.

Talvez o maior e melhor exemplo dessa paixão seja encontrado no trabalho de lowcostcosplayth. Esse rapaz originário da Tailândia se tornou conhecido por suas engenhosas recriações de personagens da série, utilizando materiais cotidianos e de baixo custo.

As suas fantasias, embora simples, são muito criativas e conseguem capturar a essência das personagens. Mas acima de tudo, são sempre a ocasião perfeita para sorrir ou soltar uma gargalhada com o resultado final.

Não hesitem em visitar sua conta no Instagram, não há um único tributo cosplay ruim.