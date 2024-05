Ator de Seiya e Yamcha confessa ter tido um relacionamento abusivo com uma fã: fez ela abortar

Ele ganhou reconhecimento mundial ao interpretar um dos personagens mais famosos do mundo dos animes: Seiya dos Cavaleiros do Zodíaco. Isso o levou a ser considerado para outras séries icônicas como Dragon Ball, onde dublou Yamcha, e Sailor Moon, onde dublou Tuxedo. Estamos falando de Toru Furuya, um ator de 70 anos que está no meio de uma controvérsia após confessar detalhes de um relacionamento tumultuado com uma fã.

O ator japonês deu uma entrevista para a revista Shukan Bunshun, na qual conta os detalhes de como começou um relacionamento romântico com uma mulher que, além de ser sua fã por seu extenso trabalho no mundo do anime, é 37 anos mais nova que ele. No entanto, o delicado deste caso é que Furuya confessa que, em algumas ocasiões, chegou a agredi-la fisicamente e verbalmente.

Dentro do relato dramático, Toru Furuya admite que em 2021 a garota engravidou e ele a forçou a abortar. O ator afirma que essa foi "sua pior conduta como adulto e ser humano". Ele emitiu um comunicado pedindo desculpas públicas à mulher e a todos que foram afetados por esse fato.

"Traí a confiança e apoio dos meus fãs mais antigos, os desapontei e manchei os personagens que interpretei. Não consigo me desculpar o suficiente. Também traí a confiança de todas as partes envolvidas e causei problemas significativos", de acordo com o Espinof. "A machuquei profundamente, tanto fisicamente quanto mentalmente, e sinto muito, muito", acrescentou na mesma entrevista.

Os utilizadores das redes sociais reagiram imediatamente ao comunicado, publicando memes em que ele aparece a dar estaladas aos oponentes, como Tuxedo. Também há uma referência ao Yamcha depois de ter sido derrotado pelos Saibaiman, durante a luta contra os saiyajins.