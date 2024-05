Kakashi de Naruto neste cosplay da linda modelo Jo Steel

A bela modelo Jo Steel nos surpreende mais uma vez com um maravilhoso cosplay, feito com body paint, de um dos personagens principais de Naruto, o grande Kakashi.

Assim como fez anteriormente com Piccolo e Freezer, em duas versões brutais que mostramos em outras resenhas, Jo Steel recorre à sua habilidade e talento para a arte. Em sua conta no Instagram, onde ultrapassa os 480 mil seguidores, ela mostra um vídeo no qual, após várias pinceladas, se transforma no grande Kakashi de Naruto.

"Kakashi é um personagem simples, mas os resultados são realmente eficazes", disse Jo Steel em sua postagem recente no Instagram. Aproveite o processo.

Do Naruto, podemos afirmar que é um dos mangás - animes mais importantes da história, não apenas pela trama centrada em seu protagonista, mas também por mostrar outros grandes personagens como o habilidoso Kakashi Hatake.

O mangá escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto foi originalmente publicado na revista Weekly Shōnen Jump da Shueisha de 1999 a 2014 e segue o ninja protagonista que veste laranja e sonha em se tornar o líder de sua aldeia, com a Nove Caudas raposa selada em seu interior. Na obra e suas diferentes adaptações, vimos Kakashi.

O fandom descreve Kakashi como um shinobi de Konohagakure. Ele era um Jōnin, ex-ANBU e líder da Equipe 7, mundialmente conhecido por seu uso do Sharingan, o que lhe rendeu os apelidos de Kakashi, o Ninja que Copia, e Kakashi do Sharingan.

Após os eventos da Quarta Guerra Mundial Shinobi, Kakashi se tornou o Sexto Hokage de Konoha, uma das muitas razões pelas quais ele se tornou popular entre os seguidores, que chegaram ao ponto de se vestir como o ninja. Não apenas homens, mas também mulheres.