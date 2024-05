Dragon Ball Super: por que Gohan é capaz de alcançar o Modo Besta?

Gohan surpreendeu todos os fãs de Dragon Ball Super com sua mais recente transformação: o Modo Besta. Com esse impressionante nível de luta, o filho de Goku pelo menos iguala seu pai e seu Ultra Instinto, e Vegeta com seu Ultra Ego.

Como Gohan conseguiu voltar a este nível? Ele passou muito tempo "afastado" dos treinamentos, enquanto Goku e Vegeta se superavam a si mesmos a cada batalha contra inimigos poderosos ou em cada sessão com Whis e Bills, as máximas deidades do Universo 7.

Gohan treinou, isso está mais do que claro. No entanto, é impressionante que ele tenha conseguido voltar ao topo dos poderes de Dragon Ball Super, considerando que seu pai e Vegeta tiveram dificuldade para chegar lá.

Então, como explicamos isso? O detalhe está em um fato que todos os fãs de Dragon Ball conhecem há muito tempo: a combinação de genes entre saiyajins e humanos.

Dragon Ball Saiyajin

Há evidências irrefutáveis que indicam que os saiyajins híbridos são mais poderosos que os puros. Gohan alcançando o Super Saiyajin 2 e Trunks elevando seu poder acima do de seu pai no mesmo treinamento são duas das evidências que nos mostra Dragon Ball Z.

Depois surgem mais elementos para sustentar essa afirmação, como o Super Saiyajin 3 que consegue a fusão de Goten e Trunks (Gotenks) ou como esse par de crianças alcançam poderes impressionantes que guerreiros como Goku e Vegeta nem imaginavam ter naquela idade.

O Gohan Beast é a mais recente demonstração de um saiyajin híbrido ultrapassando todos os limites. A lista de evidências continua a crescer, mas poucos explicam os motivos pelos quais esse fenômeno ocorre. Portanto, em uma análise de nossa experiência com Dragon Ball, vamos explicar as razões pelas quais os saiyajins combinados com humanos alcançam maior força do que os de raça pura.