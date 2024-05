A verdadeira razão pela qual Piccolo é babá de Pan em Dragon Ball Super

Aqueles que conhecem as histórias completas de Dragon Ball sabem o quão temível Piccolo Daimaku chegou a ser. Ele era o vilão mais poderoso que já existiu nas aventuras de Akira Toriyama, tão forte que nunca foi derrotado, mas sim precisava ser contido com uma técnica do mestre Roshi.

É por isso que seu filho, o Piccolo que conhecemos, reaparece com o nome de Mayunia. Ele queria passar despercebido para se vingar da morte de seu pai e sabia que se revelasse seu nome, causaria um grande tumulto no planeta.

O seu nome era sinônimo de terror, por isso é impressionante ver como aquele terrível vilão agora é uma espécie de avozinho carinhoso que cuida de Pan, a busca na escola e fica com ela enquanto Videl vai para uma aula de yoga e Gohan trabalha em alguma pesquisa científica.

Por que Piccolo está fazendo isso? O que aconteceu com aquele vilão que não se importava com nada? O motivo dessa nova personalidade do namekuseí é que ele descobriu o que é o amor, o que é lutar por alguém por quem sente o mesmo afeto de um pai por seu filho.

Piccolo ficou encantado em matar Goku quando os dois estavam lutando contra Raditz. Ele não sabia que ao ficar cuidando de Gohan, ele desenvolveria um vínculo inquebrável com o jovem saiyajin. Tanto que na batalha contra Vegeta e Nappa, ele deu a vida pelo pequeno guerreiro.

E essa é a verdadeira razão pela qual Piccolo agora cuida de Pan quando Gohan e Videl não podem. Assim como fez com o filho de Goku, agora ele faz com a neta. Ele sente a necessidade de protegê-la a ponto de treiná-la e ser responsável por seus primeiros passos no mundo das artes marciais.