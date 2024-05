A coleção Samba da Adidas e Wales Bonner já está disponível: confira todos os detalhes

Grace Wales Bonner é uma renomada designer de moda britânica, conhecida por suas referências à cultura e identidade afro-atlântica. Sua marca, Wales Bonner, foi lançada em 2014 após se formar na prestigiosa Central Saint Martins em Londres. Ao longo de uma década, ela tem sido premiada por sua habilidade em fundir referências culturais europeias e africanas, com coleções que desafiam as normas de gênero e promovem uma perspectiva única sobre a moda de luxo. Não foi surpresa quando, em 2020, ela anunciou sua parceria com a Adidas, empresa esportiva com a qual tem se destacado reinterpretando seus estilos clássicos.

ANÚNCIO

Essa colaboração está de volta às prateleiras hoje, com o retorno de sua aclamada coleção de tênis Adidas Samba em novas versões que prometem ser um grande sucesso de vendas.

Adidas x Wales Bonner

Wales Bonner x Adidas

Esta nova coleção se destaca por incorporar seis modelos: quatro do Adidas Samba Millennium e dois do Adidas SL76, desta vez projetados com uma mistura de estilos clássicos e modernos que combinam a herança da Adidas com a visão de Wales Bonner.

Os modelos Samba Millennium destacam pelo seu design que combina couro napa e detalhes inspirados em bolas de futebol antigas, disponíveis em variantes com calcanhar de couro e outra em azul elétrico. Enquanto os SL76 são apresentados com uma combinação de malha e camurça em cores azul-celeste e amarelo, adaptadas para uso diário e com opções mais casuais em tons como cereja vermelha e marrom café.

Além disso, esta linha se inspira nos corredores da África Oriental, homenageando a dedicação e resiliência dos atletas quenianos. Por isso, os designs incorporam materiais premium e silhuetas de arquivo.

Assim como aconteceu em lançamentos anteriores, a expectativa é alta e espera-se que estes novos modelos sejam um grande sucesso nesta temporada. Seu lançamento global está programado para 21 de maio através do aplicativo CONFIRMED da Adidas e também em lojas selecionadas. Os preços variam desde US$180 para os modelos Adidas Samba e SL76, até US$250 para os Adidas Samba Millennium.