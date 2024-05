Dragon Ball Z: Piccolo brilha de forma inquietante e sensual neste cosplay da Jo Steel

Piccolo é um dos personagens mais importantes de toda a história de Dragon Ball Z. E embora tenha uma enorme popularidade entre os fãs, por ter sido o mestre de Gohan, nunca foi visto como uma representação da sensualidade.

É um sujeito de outro planeta, que em algum momento foi um vilão e o que menos a série faz é mostrá-lo de um lado erótico ou ‘sex symbol’. No entanto, para esse trabalho, existem as modelos que fazem interpretações de cosplay, as quais, com sua beleza, dão um toque nunca antes visto ao personagem de Dragon Ball Z.

Jo Steel realiza um talentoso trabalho com body paint de Piccolo, o que o faz parecer um pouco inquietante, mas o processo pode parecer sensual para alguns. Já vimos essa cosplayer realizar trabalhos bastante interessantes de personagens de Dragon Ball e do mundo geek em geral. Recentemente, pudemos apreciar sua arte com uma brutal interpretação de Freeza e agora ela nos maravilha com essa representação do namekuseijin.

O processo é simplesmente brilhante. A cosplayer coloca uma espécie de capa que protege o cabelo e ao mesmo tempo dá a forma da cabeça de Piccolo.

Depois disso, uma espécie de lente de contato é colocada nos olhos, que muda a cor do íris. Simula as orelhas pontiagudas e sobrancelhas pronunciadas com um material que parece plástico e depois começa a pintar grande parte do rosto de verde, deixando o roxo para a parte de cima da cabeça. O resultado de todo esse processo é o que mostramos a seguir.

O feed do Instagram de Jo Steel é uma combinação de interpretações do mundo geek - todas com body paint - e sessões fotográficas dela em sua vida cotidiana.

Essa conta do Instagram tem de tudo. Em uma rápida olhada geral, rolando a tela, nos deparamos com Akatsuki de Naruto, Harkonnen de Dune 2, Kagaya Ubuyashiki de Demon Slayer e Mystique dos X-Men.