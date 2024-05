Angel Reese estreou na WNBA com estilo e um exclusivo Reebok Solution PE

Desde 1996, a Women’s National Basketball Association (WNBA) tem testemunhado o surgimento de novas estrelas. Figuras como Lisa Leslie, a primeira a enterrar durante um jogo da WNBA, e Diana Taurasi, conhecida por seu impressionante recorde de pontos, têm ajudado a elevar o perfil da liga de basquete feminino profissional nos Estados Unidos. E, é claro, atualmente há vários novos nomes que estão se destacando e que podem entrar para a história.

ANÚNCIO

Uma delas é Angel Reese, considerada uma nova promessa do basquete feminino, que estreou na WNBA com o Chicago Sky depois de ser selecionada como a sétima no draft de 2024. A surpresa? Em seu primeiro jogo, Reese contribuiu com 12 pontos e 7 rebotes em 26 minutos, e também apresentou sua colaboração com Reebok, estreando suas exclusivas Solution Low PE.