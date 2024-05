Akira Toriyama desenhou uma versão de Anakin Skywalker no estilo Dragon Ball

Akira Toriyama era um grande fã de todas as histórias de Star Wars. Ele mencionou isso em várias entrevistas e o refletiu em suas ilustrações, fazendo várias referências no mangá de Dragon Ball, além de ilustrar uma versão de Anakin Skywalker quando criança, no melhor estilo das animações japonesas.

Uma das edições da revista Weekly Shonen Jump de 1999, na mesma época em que foi lançado “Star Wars Episode 1: A Ameaça Fantasma”, prestou homenagem à saga de George Lucas com várias ilustrações.

Ele pediu aos seus mangakas mais representativos que ilustrassem algo relacionado ao filme e Akira Toriyama fez sua contribuição com sua própria versão do então aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker.

O lançamento deste filme, para aqueles que se lembram dessa época, foi uma verdadeira loucura. Agora sabemos que nem mesmo Akira Toriyama, naquela época já aposentado de Dragon Ball, fez um breve retorno devido às suas boas relações com a revista, para contribuir com o reinício das histórias de Star Wars.

Anakin SkyWalker por Akira Toriyama Star Wars

Além do desenho, Akira Toriyama dedicou uma mensagem incrível ao filme, na qual revelou suas expectativas sobre o filme, já que na época em que essas ilustrações foram publicadas, o trailer do filme de Star Wars já havia sido revelado.

"Menos mal. Parecía uma eternidade, mas finalmente Star Wars está de volta. A atmosfera dos designs do mundo é maravilhosa, a espera pela quarta película foi longa. Estou muito emocionado", diz na parte de cima da ilustração.

Enquanto na parte de baixo diz: “Pessoalmente, não estou esperando ver Darth Vader aparecer como criança, não me interessa isso. Eu só quero ver Ewan McGregor. Ao ver o trailer, os mechas, robôs, alienígenas e mais, percebo que todos têm bons designs. Os efeitos especiais também parecem impressionantes. Vai ser realmente fantástico, mal posso esperar”, disse o sensei sobre o desenho.