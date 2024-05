O Número 18 é a mais bonita de Dragon Ball Z e este cosplay de uma mexicana confirma isso

Uma modelo mexicana nos fez lembrar da que poderia ser a versão mais bonita da Andróide Número 18, nas histórias de Dragon Ball Z. Esta é a que aparece na introdução do último arco do anime, que pela primeira vez mostra uma guerreira que está levando uma vida tranquila com marido e filha.

Elia Fery, uma modelo mexicana que sempre nos deslumbra com sua capacidade de interpretar personagens de Dragon Ball, é responsável por dar vida a esta versão de Número 18, que não é muito comum na série da Toei Animation.

Esta versão do androide sobre o qual estamos falando é aquela que usa uma calça branca e um top de tecido jeans, o que não é muito comum nela.

É estranho que não tenham explorado mais os looks da Número 18, já que desde sua primeira aparição no arco de Cell e dos Androides, em Dragon Ball Z, ela mesma diz ser fã da boa moda.

Na verdade, depois de derrotar Vegeta em sua primeira batalha, na qual suas roupas ficam danificadas, faz com que Número 17 e Número 16 a levem para procurar novas roupas antes de continuarem a busca por Goku para cumprir seu objetivo.

Elia Fery encontra todos os detalhes desta versão da Número 18: a calça branca, o cinto marrom de couro e a camiseta jeans. Tudo se combina com sua beleza, que é uma das mais destacadas no mundo do cosplay da América Latina.

O número 18 é uma das muitas criações do Dr. Gero da Patrulha Vermelha. O cientista louco da organização maligna concedeu a ela habilidades e poderes surpreendentes, para que cumprisse o objetivo de matar Goku.

Felizmente para nossa realidade, Androide 18 agora faz parte dos Guerreiros Z. Durante a batalha contra Cell, ela foi absorvida e depois expelida pelo bioandroide. Krilin cuidou e protegeu dela. Isso fez com que a androide se apaixonasse pelo melhor amigo de Goku e as coisas terminaram com um final feliz para ela.

A androide Número 18 continua sendo proeminente nas histórias de Dragon Ball Super. Ela foi peça fundamental no Torneio dos Universos, que foi vencido por seu irmão, Número 17, em prol do Universo 7, onde se passam as histórias que vemos no mangá e anime.