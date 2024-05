O final de Dragon Ball? A saga do Freeza Negro poderia ser o último na história da franquia

Pode ser que estejamos diante do final definitivo de Dragon Ball como franquia. Um arco crucial para o mangá está chegando, o que poderia significar o fim da série de Akira Toriyama.

O sensei criador desta obra faleceu em 1º de março passado e, de acordo com relatórios do Japão, deixou todas as diretrizes prontas para o arco de Black Freezer no mangá de Dragon Ball Super. Esta parte da história teoricamente é a que deve se unir ao final de Dragon Ball Z, cinco anos após a derrota de Majin Buu.

No entanto, com a morte de Akira Toriyama, o caminho parece estar pronto para chegar ao fim, de acordo com fontes internas de Dragon Ball. Nada está confirmado e é possível que Toyotaro tenha em mãos as informações sobre o que o criador da série queria fazer, caso essas coisas acontecessem.

Mas, por enquanto, o futuro de Dragon Ball é incerto. Neste mês não houve notícias sobre a continuação do mangá, mas mantiveram a expectativa no máximo ao publicar uma ilustração especial do Modo Besta de Gohan, que foi como uma espécie de mensagem de "aguentem" que já estamos voltando com mais.

Enquanto isso acontece, estamos ansiosos pelo lançamento de Dragon Ball Daima, que teoricamente deverá ser em outubro de 2024.

Com esta série, algo nunca antes visto acontecerá: o anime será lançado ao mesmo tempo em todo o mundo, conforme comentou Daniel Castaneda, executivo da Toei Animation para a América Latina.

Geralmente, os desenhos animados da Toei são lançados no Japão e meses depois chegam à América Latina; isso aconteceu com Dragon Ball Super: Super Hero.

Dragon Ball Daima será uma espécie de experimento que respeitará a história original de Dragon Ball, mas não estará vinculado a nada do que aconteceu ou acontecerá no futuro.