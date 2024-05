Nova imagem de Dragon Ball Daima revela que o anime terá muitas mortes

Dragon Ball Daima estreia no outono de 2024, o que para nós na América Latina é em algum momento dos últimos três meses do ano (na nossa primavera). No entanto, ainda não foi confirmada uma data exata para o início, embora haja rumores de que poderá ser em novembro, mês em que a franquia de Akira Toriyama completa 40 anos.

ANÚNCIO

Nada confirmado. A única coisa que temos são alguns teasers e um pôster recente que confirma um assunto muito importante: é provável que o anime da Toei Animation, Bird Studios e Shueisha tenha muitas mortes.

Sabemos que existe um feitiço que fez com que Goku, Vegeta e o resto dos Guerreiros Z se tornassem pequenos. Isso parece vir de um mago semelhante a Babidi e Bibidi, que deseja vingança pela morte de Majin Buu e dos dois vilões mencionados.

Então, sabemos que por este lado, em uma espécie de reciclagem de Dragon Ball GT, é que as histórias serão desenvolvidas. Por que se presume que haverá muitas mortes? No recente pôster que foi publicado nas plataformas oficiais de Dragon Ball Daima, aparece a imagem de Shenlong.

E não se trata de qualquer Shenlong, pelos designs parece ser o mesmo dragão que aparece em Dragon Ball Super.

Dragon Ball Daima viria com classificação PG-13, pois pretende retornar à violência que antes aparecia em suas batalhas. Isso seria um sinal de que também poderíamos ver um número significativo de mortes durante as aventuras da web série, de certa forma marcando o retorno do anime.

Dragon Ball Daima será uma espécie de experimento que respeitará a história original de Dragon Ball, mas não estará sujeito a nada do que ocorreu ou ocorrerá no futuro.