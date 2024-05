Naruto: modelo do Canadá faz o cosplay mais quente de Hinata que já vimos

Uma bela modelo do Canadá está fazendo sucesso nas redes sociais com suas interpretações provocantes de cosplay. Ela representa personagens significativos do mundo do anime, adicionando um toque de sensualidade a cada um de seus trabalhos. Destacamos nesta resenha sua interpretação de Hinata, um personagem fundamental nas aventuras de Naruto.

ANÚNCIO

A importância de Hinata na série é conhecida por todos que já assistiram Naruto. Para aqueles que não sabem, aqui estão alguns dos detalhes mais interessantes nesta resenha. Primeiro, vamos falar sobre essa versão sensual que nunca veremos no anime original.

Talvez, o único que tinha visto essa versão da Hinata era o Naruto. A modelo em questão é conhecida nas redes sociais como luxlocosplay. Ela tem 812 mil seguidores no Instagram, conquistados graças à sua constante criação de conteúdo para o mundo Geek.

Assim ela aparece em sua versão sensual de Hinata, já que praticamente aparece com uma roupa muito diferente da personagem no anime, de acordo com o Código Espagueti.

Hinata Hyuga é aclamada por ser a princesa do Clã Hyuga. Ela carrega o sobrenome Uzumaki por ser a esposa do Sétimo Hokage e mãe de Boruto e Himawari.

Este personagem fez parte do anime original produzido pela Pierrot, distribuído pela Aniplex e transmitido pela TV Tokyo inicialmente, com 220 episódios de sucesso que levaram ao lançamento da sequência Naruto: Shippuden em 15 de fevereiro de 2007.

Como os fãs bem se lembram, o mangá original foi escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto, publicado originalmente na revista Weekly Shonen Jump da Shueisha de 1999 a 2014, e segue o ninja protagonista que veste laranja e sonha em se tornar o líder de sua aldeia, com a Nove Caudas selada em seu interior e que se casa precisamente com Hinata.

Hinata, que fazia parte da Equipe Kurenai com Kiba Inuzuka e Shino Aburame, é uma kunoichi de nível Chunin de Konohagakure e antiga herdeira do ramo principal do Clã Hyuga, além de ser filha de Hiashi Hyuga, prima de Neji Hyuga e irmã mais velha de Hanabi Hyuga.