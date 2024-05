Estas são as incontestáveis 10 melhores frases ditas por Goku em toda a história de Dragon Ball

Goku não é um personagem conhecido por suas habilidades oratórias, todos sabemos disso. Ao longo da série Dragon Ball, ele é mais visto como um guerreiro de ação, que se comunica principalmente através de suas lutas e gestos (e há muitos). No entanto, existem momentos em que Goku faz discursos ou reflexões que deixaram uma marca na audiência.

Em geral, nosso protagonista se destaca por ter uma oratória simples, com discursos curtos, diretos e fáceis de entender. Ele não utiliza uma linguagem complexa ou floreios retóricos. No entanto, apesar dessa simplicidade, suas palavras costumam transmitir uma grande carga emocional. Ele fala com paixão e convicção, emocionando seus ouvintes.

Isso porque o Goku sempre fala com o coração e diz o que pensa, não importa as consequências, e suas palavras inspiram os outros a serem corajosos, a lutar por seus ideais e nunca desistir.

As 10 frases mais épicas de Son Goku que vão te fazer vibrar

Por isso, compartilhamos algumas frases lendárias do guerreiro mais famoso do anime com este ranking das melhores frases do Goku em Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super.

“Não se levante Freezer! Agache-se!”

Um momento chave na batalha contra Freeza em Namek. Goku, transformado em Super Saiyajin, adverte o vilão de sua própria armadilha mortal, demonstrando sua astúcia e poder.

“Nunca pensei que a vida pudesse ser uma aventura tão incrível”

As palavras cheias de inocência e entusiasmo do jovem Goku em sua despedida de Bulma e companhia após sua primeira grande aventura. Uma frase que reflete a essência do personagem e seu amor pela luta.

“Não pode me vencer. Isso eu sei sem lutar”

A confiança absoluta de Goku ao enfrentar Recoome em Namek. Uma declaração de superioridade que antecipa a vitória do herói e deixa claro que não há rival que possa derrotá-lo.

“Não interfiram ou serei desqualificado!”

A importância das regras para Goku durante sua luta contra Piccolo Jr. no Torneio de Artes Marciais. Um exemplo de seu espírito esportivo e sua determinação em vencer de forma limpa.

“Não vou deixar que destrua o meu mundo!”

O grito de batalha de Goku contra o deus da destruição, Bills, no filme Battle of the Gods. Uma defesa apaixonada de sua casa e de tudo que ama, demonstrando sua coragem e seu compromisso com a justiça.

“Se um perdedor se esforça, talvez possa superar o poder de um guerreiro de elite”

A filosofia de Goku em sua luta contra Vegeta. Uma frase que inspira e motiva, lembrando-nos que com esforço e determinação tudo é possível.

“Eu sei que você tem o poder para vencê-lo, Gohan, tenho sentido isso o tempo todo. Agora, dê o seu maior Kamehameha”

As palavras de encorajamento de Goku para seu filho Gohan na batalha contra Cell. Um momento emocionante que demonstra o amor e a confiança que Goku tem em seu filho.

“Eu sou o Super Saiyajin... Son Goku!”

A apresentação épica de Goku em sua forma de Super Saiyajin diante de Freeza em Namek. Uma declaração de poder que marca um ponto de virada na história e deixa todos atônitos.

“Por favor, diz à tua mãe para me perdoar, sempre fiz as coisas à minha maneira. Cuida-te muito, Gohan”

A despedida de Goku ao seu filho antes de se sacrificar para salvar a Terra de Cell. Um momento emocionante que reflete o amor de Goku por sua família e sua disposição de dar tudo para protegê-los.

Até logo, pessoal!

A despedida silenciosa de Goku no final de Dragon Ball GT. Uma imagem que resume a vida do herói e transmite uma mensagem de esperança e otimismo.

Estas frases não são apenas icônicas por seu impacto na história, mas também representam os valores e personalidade de Son Goku, um personagem que conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo.