As mulheres da raça de Freeza teriam quebrado qualquer estereótipo em Dragon Ball Z

Já viu as mulheres da raça de Freeza? Embora nas aventuras de Dragon Ball Z ou Super nunca as mostrem, certamente existem ou existiram em algum momento. Sabemos que Freezer tem um pai, um irmão e até um filho, Kuriza, que aparece em Neko Majin Z, outro mangá de Akira Toriyama. Então, isso nos faz pensar que o gênero feminino certamente existe.

ANÚNCIO

Onde estão as mulheres desta raça? Não sabemos, mas o gênio Salvamakoto as imagina de diferentes formas, através de vários Fan Arts que tem mostrado em sua conta do Instagram.

A sua aparência, embora tenha certa beleza, se apresenta de forma assustadora para aqueles que queiram enfrentá-la. Anteriormente, o ilustrador nos havia mostrado mulheres da raça de Freezer, com uma notável semelhança com a segunda transformação do Imperador do Universo, aquela que aparece com chifres perigosos, com os quais pode causar danos.

No entanto, a que estamos falando nesta revisão é diferente e se parece muito mais com a última forma que Freeza mostrou em Dragon Ball Z, antes de ser derrotado por Goku e Trunks.

O nome da raça de Freeza não foi oficialmente revelado pelo autor de Dragon Ball, Akira Toriyama. No entanto, na dublagem em inglês do jogo de vídeo Dragon Ball Z: Budokai 2, Cell se refere à raça de Freeza como "Demônios do Gelo". Este nome é usado por alguns fãs da série, embora não seja oficial.

Poderia ser considerado como um indício da origem desses seres, ou pelo menos entender por que eles têm nomes relacionados ao frio. De qualquer forma, sabemos que Freeza ainda está presente em Dragon Ball Super e esperamos que ele apareça em breve em um novo arco do mangá, que atualmente está em desenvolvimento.