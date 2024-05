Pan será assim quando crescer e se transformar em uma poderosa guerreira saiyajin

Em algum momento da história de Dragon Ball Super, Pan vai crescer. E devido aos intensos treinamentos com Piccolo, certamente aparecerá como uma poderosa guerreira saiyajin. Como ela será? O talentoso Salvamakoto a imaginou há muito tempo e a desenhou neste incrível Fan Art que nos transporta ao passado neste Throwback Thursday.

Sobre a pequena Pan parece ter um intenso espírito de luta. A força está do lado saiyajin dela. A vontade também vem de sua herança de sua mãe e seus dois avós, pois tanto Goku quanto Míster Satã (guardadas as devidas proporções) têm aquele gene de interesse pelas artes marciais.

Então só nos resta esperar o que os escritores farão com ela e saber se veremos a primeira mulher com uma força descomunal no Universo 7 de Dragon Ball. Obviamente, todos estamos ansiosos por ver a primeira transformação de Pan em uma Super Saiyajin.

Enquanto esperamos que esse futuro com uma poderosa guerreira chegue, que na verdade é incerto, o artista chileno Salvamakoto dedica um brutal design de Pan, em uma versão adulta.

As reações não demoraram a chegar nas redes sociais, onde os internautas ficaram encantados com a imagem da Pan adulta. Frases como "É idêntica à Milk", "Se parece muito com a avó dela" ou "É uma incrível combinação entre Milk e Videl" encheram a seção de comentários, destacando os traços familiares que Pan herdou de sua avó e mãe.

No final do arco do mangá, vimos como seu caminho para a transformação em Super Saiyajin começou. Quando ela conseguir, será a primeira mulher a obter essa transformação no cânone do Universo 7.

De acordo com as imagens do Manga Plus, site oficial da Shueisha em espanhol, Pan aprendeu a voar logo após Gohan e Piccolo (em suas versões Beast e Orange, respectivamente) derrotarem Cell Max.

Nesse momento de final de batalha, em que as histórias de Dragon Ball deixam um espaço para que os personagens se encontrem e conversem, Pan surpreendeu Piccolo, seu pai, Goten e Trunks ao conseguir voar pelos céus.

É apenas uma questão de tempo até a vermos transformada em Super Saiyajin.