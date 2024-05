Natas Kaupas reinventa as New Balance 480 High: um ícone retorna às pistas

New Balance x Natas Kaupas

Esta nova colaboração representa um verdadeiro compromisso em dar uma nova vida à divisão de skate da NB, que tem visto um aumento significativo nos últimos tempos, especialmente após colaborações com artistas e marcas de skate como Jeremy Fish e Vu Skateboards, fortalecendo sua linha Numeric.

E o que seria melhor do que fazer isso ao lado de Natas Kaupas, reconhecido por ser o primeiro skatista a ter um tênis com seu nome. Dessa forma, o novo design do New Balance 480 High possui a marca pessoal do skatista, caracterizado por seu intenso uso das cores primárias e um estilo que claramente lembra sua época dourada no mundo do skate profissional.

Assim, o design da nova silhueta Kaupas x New Balance destaca-se pela sua mistura de tons verdes que vão desde o calcanhar até à sola, enquanto acentos de vermelho, rosa, amarelo e verde azulado adicionam detalhes distintivos ao conjunto. Em resumo: Um estilo maximalista e colorido.

No entanto, os interessados em adquirir os novos Natas Kaupas x New Balance Numeric 480 High poderão fazê-lo a partir do próximo dia 20 de maio no site da New Balance, por um preço de US$120 para tamanhos de adultos.

Natas Kaupas x New Balance Numeric 480 High Skate

