X-Men ‘97 torna-se mais real do que nunca graças a este brutal cosplay em grupo

Sem dúvida, uma das surpresas mais agradáveis do ano foi a estreia da série animada X-Men ‘97 no Disney Plus. Inicialmente, parecia ser um produto puramente nostálgico que trazia de volta uma série animada muito querida, mas que havia envelhecido terrivelmente em termos de qualidade de animação.

Assim, todos nós fomos pegos de surpresa a cada novo episódio, onde confirmamos que era realmente uma evolução vívida e brutal em todos os aspectos. Tanto sua trama quanto suas técnicas de animação, tornando-se do nada o melhor produto relacionado aos Estúdios Marvel e até mesmo ao MCU nos últimos anos.

Para muitos de nós que crescemos na década de 90, a série animada X-Men não era apenas um programa de televisão, era um fenômeno cultural. Com sua animação vibrante, histórias emocionantes e personagens icônicos, a série nos cativou e nos ensinou valiosas lições sobre tolerância, aceitação e luta pelo que é correto.

Muitos de nós lembramos da perplexidade sobre como, no primeiro episódio daquela antiga série animada (ALERTA DE SPOILER), terminavam matando um dos personagens principais FIM DO SPOILER, algo que era inconcebível para um programa infantil naquela época. Agora, X-Men ‘97 está levando essa mesma jogada mestra a outro nível.

Assim, era uma questão de tempo até que essa febre renascida chegasse ao campo do cosplay.

Este é a mais espetacular homenagem cosplay que já vimos em honra aos X-Men

Além das lutas cheias de ação e dos vilões, X-Men abordava temas sociais complexos como discriminação, racismo e xenofobia. Os personagens, com suas diversas mutações e origens, eram uma metáfora das minorias que lutavam por um lugar em um mundo que muitas vezes os temia e os rejeitava constantemente.

A série nos convidava a refletir sobre nossas próprias diferenças e a celebrar a diversidade. Mas também contava com designs de personagens incríveis, grandes poderes e cenas de ação incríveis com momentos visuais impactantes.

E logo abaixo está a vibra onde se uniram os cosplayers @zack_attack_cosplay, @impostercosplay, @joecoltoncosplay, @peachykeen_cosplay e @dragosiegecosplay para criar uma das homenagens mais impressionantes em honra aos X-Men que tenhamos memória:

O impacto cultural da série animada dos X-Men dos anos 90 é inegável. Introduziu toda uma geração a esses personagens, popularizou as histórias em quadrinhos da Marvel para um público mais amplo e lançou as bases para a loucura que viveríamos com os filmes de super-heróis já no século XXI.

Assim, este tributo cosplay é apenas uma pequena amostra dessa ressonância em comparação com o verdadeiro tamanho de seu legado na cultura popular do início deste século.

O renascimento de uma lenda com X-Men '97

Recentemente, X-Men ‘97 chegou ao Disney+ para reviver a nostalgia dos fãs e apresentar os X-Men clássicos a uma nova geração. Felizmente, a série retoma a história exatamente de onde a saga anterior parou, mas eleva tudo a um novo nível com roteiros mais complexos e reflexões mais atuais.

O sucesso de X-Men ‘97 demonstra que o amor por esses personagens continua vivo e forte. Portanto, é o momento ideal para que a Disney aproveite o contexto e faça um movimento que ressuscite positivamente o MCU.