Dragon Ball define que estes são os 10 melhores jogos de videogame da sua franquia

Dragon Ball é uma franquia que transcendeu o anime e o mangá, para ter sucesso no mundo dos videogames. Em 40 anos de história, existem dezenas de títulos oficiais, desenvolvidos ou com a permissão da Bandai Namco, que chegaram a consoles de diferentes gerações.

E assim como acontece com as discussões sobre qual dos Guerreiros Z é o lutador mais forte, muitos fãs brigam para escolher o melhor videogame da franquia. No entanto, uma avaliação feita pelo IMDb encerra a polêmica, uma vez que, de acordo com as classificações dos usuários, lista os 10 melhores títulos de Dragon Ball.

Estamos de acordo que o Budokai Tenkaichi esteja nesta lista, pois não discutimos que seja a melhor série da franquia. Mas levantamos uma objeção quando vemos que na lista do IMDb não estão presentes Dragon Ball Z: Kakarot ou Dragon Ball FighterZ.

Lista dos melhores jogos de Dragon Ball

Classificados do 10º ao melhor, vamos conhecer a lista revelada pelo pessoal do IMDb.