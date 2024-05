A Nike revela as Air Zoom Spiridon Cage 2 ‘Xenomorph’: Sua nova joia inspirada em Alien

Em 2003, a Nike, juntamente com o designer Steven Smith, lançou no mercado os Air Zoom Spiridon Cage 2, uma silhueta futurista que naquela época não deixou ninguém indiferente. Posteriormente, em 2020, aproveitando a onda de nostalgia retrô que imperava durante a pandemia global, este par foi relançado em uma colaboração notável com Stüssy, com novas combinações de cores adequadas aos tempos atuais.

Agora, parece que já passou tempo suficiente desde a última entrega, pois a marca do Swoosh anunciou o relançamento das Nike Air Zoom Spiridon Cage 2, desta vez com um estilo 'Xenomorph', no mais puro estilo dos filmes de ficção científica.