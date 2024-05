One Piece vence Dragon Ball pela primeira vez na história como o anime mais lucrativo

Se há um anime que compete de perto com Dragon Ball como franquia, dentro da Toei Animation, é One Piece. As aventuras de Luffy. As aventuras dos Piratas do Chapéu de Palha atraem milhões de fãs ao redor do mundo.

Essa convocatória resultou em ganhos milionários para a Toei Animation, que pela primeira vez na história foram mais lucrativos do que os de Dragon Ball.

De acordo com um relatório da MeriStation, One Piece vinha ocupando o segundo lugar em termos de lucros da Toei Animation desde 2017. Era impossível superar Dragon Ball, que, graças ao seu retorno com Dragon Ball Super, mantinha o trono com uma grande margem.

O que é chamativo no caso é que, mesmo sem ter novos episódios no anime, o Dragon Ball Super continuou sendo a maior fonte de receita para a Toei Animation. No entanto, no ano fiscal recente no Japão, que vai de 1º de abril de 2023 a 31 de março de 2024, as contas foram feitas e finalmente os rapazes de Luffy ficaram em primeiro lugar, superando os Guerreiros Z.

One Piece registrou lucros de 22 trilhões de ienes, o que equivale a mais de 140 milhões de dólares. Dragon Ball, que não se saiu nada mal, arrecadou 19 trilhões de ienes, o equivalente a cerca de 121 milhões de dólares.

Dragon Ball estava há sete anos consecutivos ocupando o primeiro lugar. No entanto, para muitos, isso pode não significar uma derrota, já que One Piece acabou de lançar novo material, que inclui o recente e bem-sucedido live action da Netflix.

Enquanto as histórias de Akira Toriyama não lançam um único episódio de anime desde 2018, quando o arco do Torneio do Poder dos Universos foi finalizado.

A competição será acirrada para o ano em curso, já que em novembro deste 2024 será lançado o Dragon Ball Daima e, assim, os concorrentes serão muito mais equilibrados.