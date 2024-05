Estranho e ao mesmo tempo sensual: modelo de Porto Rico fez cosplay de Charizard de Pokémon

Uma modelo de Porto Rico conseguiu realizar um engenhoso cosplay de Charizard, um personagem de Pokémon, sem precisar se fantasiar completamente de dragão. A jovem talentosa manteve a humanidade na interpretação de uma das criaturas do famoso anime.

O Charizard aparece assim em Pokémon? Assistimos muito à série, pelo menos durante suas primeiras temporadas no final dos anos noventa, e nunca tínhamos percebido um personagem com esse estilo.

Durante os primeiros arcos de Pokémon, Charizard é uma das criaturas mais rebeldes que Ash teve. Ele evoluiu de um Charmander de forma muito apressada, o que fez com que ele perdesse o respeito por seu mestre. Assim, sempre que saía para uma batalha, fazia o que queria e não o que seu treinador ordenava.

A modelo de Porto Rico, identificada nas redes sociais como Natylikespizza capturou a essência da personagem e a interpretou à sua maneira. Sem deixar de lado sua beleza, ela usou um vestido com as cores da pele de Charizard (que era um laranja escuro) e um par de asas de dragão para dar o toque especial da criatura do anime.

Além disso, também usava uma espécie de chapéu com a forma dos pequenos chifres que Charizard tem em Pokémon. O cosplay é complementado com detalhes de pedras preciosas na mesma estrutura que a modelo vestia.

Naty tem um enorme grupo de 37 mil seguidores em sua conta do Instagram. Ela alcançou esse número através de interpretações de personagens famosos no mundo geek.

Quando entramos no seu feed e rolamos, encontramos a Princesa Daisy de Super Mario (Nintendo), Big Mom de One Piece, vários personagens de Attack on Titan, Scarlet Witch da Marvel e nosso favorito, a Androide Número 18 de Dragon Ball Z e Dragon Ball Super.