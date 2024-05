A verdade sobre o porquê da cauda do Goku não crescer em Dragon Ball Z

Uma das principais características pelas quais o Goku, no início de Dragon Ball, é conhecido é sua cauda. Era uma peculiaridade que o destacava, já que ninguém entendia por que uma criança tinha esse membro que geralmente é encontrado em animais.

Mais tarde descobrimos que ele é um membro de sua raça, os saiyajins. E que essa cauda era responsável por fazê-lo se transformar em um macaco descontrolado que destruía tudo em seu caminho.

No entanto, de repente e sem explicação, ela deixou de estar presente nas aventuras de Dragon Ball. Existe uma teoria que diz que isso aconteceu porque os saiyajins a usavam para se transformar em Ozaru. Assim, depois de alcançarem a transformação em Super Saiyajin, a cauda não era mais necessária, já que o macaco gigante não era mais utilizado.

Outra teoria diz que a cauda de certa forma limita as forças dos saiyajins, pois ao ter a opção do Ozaru, é mais difícil alcançar as poderosas transformações dos guerreiros desta raça.

Tudo é mentira. Os verdadeiros motivos pelos quais a cauda dos guerreiros deixa de aparecer são outros.

Raditz e Goku DBZ

A cauda dos saiyajins em Dragon Ball Z e Super

A equipe de Akira Toriyama estava com preguiça de desenhá-la. Eles não queriam adicionar mais um elemento que lhes daria mais trabalho porque seu movimento e posição influenciavam todo o desenho. Então, o próprio mangaka japonês permitiu que a cauda fosse removida dos saiyajins.

Algo muito semelhante aconteceu com a transformação em Super Saiyajin. Este modo em que os guerreiros desta raça aumentam seus poderes surgiu porque desenhar os saiyajins com cabelo preto era um gasto excessivo de tinta e precisavam reduzir custos. Foi assim que surgiu a história do guerreiro lendário que aparecia a cada 1.000 anos.