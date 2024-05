Spy x Family torna-se mais conjugal do que nunca com este cosplay de Loid e Yor

Embora tenhamos compartilhado intensos e incríveis tributos a obras lendárias ou muito populares hoje em dia, como Chainsaw Man ou Demon Slayer, há uma saga em particular que temos deixado um pouco de lado e não compartilhamos peças suficientes: Spy x Family. Mas isso muda a partir de agora.

Uma recente homenagem em torno desta franquia nos deixou impressionados, demonstrando o amor que os fãs têm por esses personagens e sua história curiosa. Não poderíamos deixar de compartilhar essa sessão com vocês. No entanto, antes, seguindo nossa narrativa habitual, começaremos com um breve texto introdutório para os leitores que não conhecem os detalhes essenciais deste anime e mangá, para então apreciar juntos a homenagem em questão.

Mantemo-nos fiéis a esta sequência sob a firme convicção de que apenas assim poderíamos todos, em comunidade, dimensionar, admirar e analisar o cosplay em questão. No entanto, aqueles que se considerem com contexto suficiente podem pular para a próxima seção e ir direto admirar a peça.

Spy x Family: muito mais do que um anime imitando a narrativa ocidental

Spy x Family, obra do mangaka Tatsuya Endo, entrou no cenário da comunidade otaku em 2022 para conquistar o público de todo o mundo com seu humor, ação e personagens cativantes, cujo conceito inicial nos lembra essencialmente histórias de influência norte-americana como Sr. e Sra. Smith ou The Americans.

A história gira em torno de Twilight, um espião de Westalis, que recebe a peculiar missão de criar uma família falsa para se infiltrar em Ostania, um país inimigo. Para isso, ele adota a identidade de Loid Forger, recrutando como sua "esposa" Yor, uma assassina profissional, e adotando como filha Anya, uma menina órfã com habilidades telepáticas.

A proposta pode parecer ridícula até certo ponto, mas a resolução de cada situação é tão brilhante quanto hilariante, dando origem a uma das comédias mais encantadoras que vimos nos últimos anos na indústria do mangá e do anime.

Spy x Family Anime

Temos um espião de elite fingindo ser um pai de família comum em uma situação que se torna ainda mais delirante quando Loid e Yor, ambos acostumados às suas profissões letais, se veem envolvidos nas tarefas cotidianas de casa e na criação de uma menina com poderes.

A capacidade desta história de manter quem a experimenta fisgado é admirável. As tramas em que vemos os personagens envolvidos devem ser lidas (ou vistas) para serem acreditadas. Mas um dos pontos de maior obsessão tem sido precisamente a relação deste casal de esposos falsos.

Este cosplay recria como queremos ver Loid e Yor de Spy x Family

Spy x Family tem sido um sucesso retumbante a nível global, tanto em sua versão mangá quanto na adaptação em anime. Recebeu elogios da crítica e do público por seu humor inteligente, seus personagens inesquecíveis e sua história cheia de ação e surpresas.

É assim, dentro deste contexto, que surge a homenagem de dois artistas de cosplay michi_kyunn e ginkirikirikiri, ambos com um extenso e admirável histórico neste campo, com homenagens que recriam de forma quase cinematográfica uma ampla variedade de personagens. Desta vez, a mítica dupla de Loid e Yor está em destaque:

Spy x Family ultrapassou as páginas do mangá e a tela do anime para se tornar um genuíno fenômeno cultural. Um exemplo perfeito disso é o tributo que compartilhamos acima.

A relação entre Loid e Yor é um dos aspectos mais atraentes da série. São duas pessoas com habilidades letais e personalidades contrastantes, desenvolvendo uma dinâmica familiar única e comovente.

Aqui vemos o potencial real do seu amor e é impossível não se comover.