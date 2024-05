Os Arquivos de Toriyama mostram um dos momentos mais épicos de Dragon Ball Z

Desde que soubemos da lamentável morte de Akira Toriyama, em 8 de março (faleceu em 1 de março), o site oficial de Dragon Ball presta uma merecida homenagem ao pai do mangá e anime mais popular de toda a história com os Arquivos de Toriyama.

Ele faz isso com desenhos e ilustrações inéditas que nunca tínhamos visto do artista mais influente do mangá e do animê. Na maioria das vezes, ou pelo menos todas as que vimos até agora, são apenas de Dragon Ball. Personagens inéditos ou conhecidos com trajes nunca antes vistos, aparecem no site oficial da franquia, como se nos desse um presente que o sensei Toriyama nos envia do além.

Um dos mais recentes remonta à época da saga de Cell e dos Androides, que estreou no mangá entre 1991 e 1992. Ou seja, esses personagens existem há 33 anos em nossas vidas.

Na ilustração publicada no site oficial de Dragon Ball, aparece um dos momentos mais aterrorizantes, quando Cell espanca o número 17 e o absorve para alcançar sua segunda forma, que o leva ao caminho de seu estado perfeito.

Como é possível ver na imagem, a sequência é a da brutal luta, exatamente no momento antes do terror de ver Cell se encaminhando para uma transformação (até então) evitável que o tornaria invencível.

Cada um dos desenhos do Arquivo de Toriyama tem um detalhe especial. Embora tenham sido feitos principalmente para a Shueisha mostrá-los em promoções ou capas de produtos, eles nunca foram utilizados. É por isso que eles merecem a classificação de "tesouro", porque embora não sejam desenhos extraordinários, são versões inéditas de personagens de Dragon Ball para aqueles que acompanham o mangá e o anime.

O único problema dos Arquivos de Toriyama é que eles apagam o desenho anterior para montar o novo. Então, se você perdeu algum, infelizmente não poderá vê-lo, a menos que acesse nosso site, pois lá estamos resgatando os que conseguimos detectar e os publicamos em uma resenha que está disponível na web.